Ограничения по малките ГКПП с Гърция, Дунав мост вече диша в две платна

Преминаването през граничните преходи и контролно-пропускателните пунктове в страната е нормално тази сутрин, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Най-важната новина за шофьорите е при „Русе-Гюргево“, където след ремонта на Дунав мост движението е възстановено в двете платна от 10:00 часа на 30 юни.

Няма съобщени затруднения и по останалите граници - с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Информацията е особено важна в активния летен сезон, когато трафикът към морето, Гърция и Турция обичайно се засилва.

Дунав мост се връща към нормален ритъм

На граничните преходи с Румъния движението е нормално. Акцентът остава „Русе-Гюргево“, защото мостът е една от най-натоварените връзки между България и северната ни съседка.

След ремонта трафикът вече се осъществява в двете платна. Това е добра новина както за леките автомобили, така и за товарния поток, който често създава напрежение около Дунав мост.

Гърция е спокойна, но има ограничения по малките пунктове

Преминаването е нормално и на всички гранични преходи с Гърция. Това е ключова информация за пътуващите към южната ни съседка, особено в сезона на отпуските и кратките уикенд пътувания.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават автомобили и микробуси до 3,5 тона. За по-тежък трафик остават основните пунктове - „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“, през които преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Турция, Сърбия и Северна Македония без напрежение

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция. Няма данни за сериозни забавяния или специални ограничения.

Преминаването се осъществява нормално и на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония. Това оставя цялата картина по границите спокойна в ранните часове на деня.

Какво да следят пътуващите

Нормалният трафик сутрин не означава, че натоварването няма да се промени през деня. В летния сезон колоните могат да се образуват бързо, особено при по-натоварените пунктове към Гърция, Турция и Румъния.

Затова най-сигурният подход остава пътуващите да проверяват актуалната информация преди тръгване и да подготвят документите си предварително. Днешната картина е спокойна, но границите имат навика да променят настроението си точно когато всички решат да тръгнат едновременно.

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