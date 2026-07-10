Проф. Рачев хвърли летен лаф, а жегата чака да й дойде редът

Лятото у нас засега се държи като ретро красавица - топло, но без истерични температурни изблици. Така климатологът проф. Георги Рачев описа пред бТВ времето и предупреди, че този по-умерен сценарий ще продължи още около седмица. След това обаче термометрите може да решат да правят шоу - в периода 22-24 юли има вероятност да стигнат 39-40 градуса.

В края на месеца, около астрономическите горещници на 28, 29 и 30 юли, шансът за 40 и малко над 40 градуса вече изглежда съвсем реален.

Ретро лято, но с горещи намерения

„Дотук сме ретро лято, което ще продължи още една седмица. По-следващата седмица може би ще се стоплим“, каза проф. Рачев.

По думите му антициклонът се е изместил малко на север, което ще позволи леко нахлуване на по-хладен въздух. Затова България засега остава в по-приятната версия на лятото - достатъчно топло, но не и задушаващо.

„Оставаме в ретро лятото. До този момент месец юли е с около 6-7 десети от градуса под месечната норма, което определя и това сравнително топло време“, обясни климатологът.

Горещниците вече си запазват маса

Проф. Рачев припомни, че астрономическите горещници са на 28, 29 и 30 юли - дните, в които традиционно се очакват най-високите температури. „Астрономическите горещници са 28, 29 и 30 юли, когато е и най-високата температура“, каза той.

Още преди това обаче жегата може да даде генерална репетиция. За периода 22-24 юли климатологът посочи вероятност температурите да достигнат 39-40 градуса, а към края на месеца над 35% е шансът да се стигне до 40 градуса, дори и малко над тях.

Неделя ще си сложи облачна шапка

Преди големите жеги времето ще продължи да прави малки сценки. В неделя следобед се очакват купесто-дъждовни облаци.

През следващата седмица понеделник и вторник ще бъдат по-спокойни в Западна България в сравнение със североизтока. В сряда и четвъртък отново се очакват следобедни превалявания, но при високи температури - тоест чадърът може да се конкурира със слънчевите очила.

Европа се пържи, Балканите минават метър

Докато у нас лятото се държи сравнително възпитано, Западна Европа преживява много по-тежка серия от горещини. Проф. Рачев посочи, че там продължава трета гореща вълна, при това изключително дълга.

„Западна Европа продължава да се пържи - това е трета гореща вълна. Има и загинали хора. Втора седмица продължава това изключително топло време, което ще обхване Германия и други части на Европа“, каза климатологът.

Той не пропусна и характерната си шега: „Господ е българин и предпазва целите Балкани“. Причината е, че засега България и регионът остават в периферията на голямата европейска жега, вместо да попаднат в центъра й.

И Америка не е на климатик

Проф. Рачев погледна и отвъд океана, където също не е точно време за жилетка. По думите му в САЩ също е топло, а в Лос Анджелис температурите са над 32-33 градуса.

Така картината става доста ясна - светът се поти, Европа направо се пържи, а България временно се измъква със сравнително по-нормално юлско време. Но тази благословия няма да е вечна. Краят на месеца вече загрява сцената, а горещниците чакат своя звезден момент.

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