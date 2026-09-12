Всичко за Горещници

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Започват Горещниците

Започват Горещниците

София. Според народната традиция в продължение на три дни - 15, 16 и 17 юли не се ходи на нива, не се работи, не се пали пещ и не се пече хляб. Неспаз...

15 юли | 8:03
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