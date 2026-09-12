Проф. Рачев ни шашна, разкри голяма тайна за горещините
Балканите остават нагорещени до началото на седмицата, а към сряда температурите падат под 30 градуса
Следете всички новини, анализи и коментари за Горещници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Балканите остават нагорещени до началото на седмицата, а към сряда температурите падат под 30 градуса
В този период не се меси хляб и не се пали огън
Климатологът остави България в „ретро лято“, докато Европа се пържи в трета гореща вълна
Пикът на Горещниците е Денят на Св. Марина
Горещниците се отбелязват предимно в Северна и в Западна България, но ритуали се извършват и в някои югозападни райони
Горещниците се отбелязват предимно в Северна и в Западна България
В разгара на Горещниците сме
защо се различават от асрономическите
Християнската църква почита паметта на Света Марина
Трите най-топли дни показват каква ще е следващата година
Голяма е вероятността в някои от дните ще има места с максимуми и до около 40 градуса.
Започват Горещниците в страната или най-горещите три дни от годината. Народните традиции показват, че в продължение на три дни - 15, 16 и 17 юли не се...
Мор до вторник, на плажа до обед, предупредиха лекарите
София. Според народната традиция в продължение на три дни - 15, 16 и 17 юли не се ходи на нива, не се работи, не се пали пещ и не се пече хляб. Неспаз...