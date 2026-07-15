Започват горещниците! Трите огнени дни подсказват каква ще е зимата

В българската народна памет юли не е просто месец на жегите, а време, в което огънят става свещен знак. От 15 до 17 юли - дните на светците Кирик и Юлита, света Юлия и света Марина - започват Горещниците, трите най-нажежени дни в годината. Те не са само календарен белег, а древен ритуал, в който хората се обръщат към стихията, за да разберат каква ще бъде зимата.

Огънят като пророк

В старите вярвания се казва, че ако през първия Горещник е топло - януари ще бъде мек; ако вторият е хладен - февруари ще донесе виелици; ако третият е бурен - март ще бъде ветровит и променлив. Така народът е четял природата като книга - без уреди, но с интуиция, която рядко греши.

През 2026 г. обаче традицията няма да намери потвърждение във времето. Прогнозите сочат умерени температури, без екстремни жеги. Разминаването идва от стария Юлиански календар, който с вековете се е отдалечил от Григорианския и е изместил астрономическите горещници към края на месеца – 28, 29 и 30 юли.

Три дни с три имена

В Северна България наричат тези дни Чурлига, Пърлога и Марина Огнена, а в Южна – Люта, Чурута и Опалена Мария. Имената сами говорят - това са дни, в които земята „диша огън“, а хората се пазят от него с тишина и молитва.

Забраните на огъня

Първият и третият ден се спазват най-строго. Не се ходи на нива, не се жъне, не се копае, не се меси хляб и не се пали огън. Вярва се, че всяка искра може да „събуди“ стихията и да донесе пожар или градушка. На третия ден се извършва обредът на новия огън - всички гасели старите огнища и палели нови от един общ пламък, който се смятал за пречистен и благословен. От него се подновявал огънят във всеки дом.

Празникът на занаятчиите

Горещниците са особено почитани от ковачи, калайджии, хлебари - хората, които работят с огън. Във Велешко и други райони те празнуват с обща трапеза и молитва за здраве и успех. Вярва се, че ако през тези дни се къпеш в лековит извор, водата има двойна сила – тя „гаси“ злото и лекува.

Моминските магии на Горещниците

В Стара планина Горещниците бележат началото на седенките - време на песни, ухажвания и любовни наричания. Момите събират съчки и влачат стебла от тиква, за да „се влачат ергените по тях“. Наливат вода от воденицата – защото тя се върти, както „ергените ще се въртят около тях“. От тази вода дават на момците да пият – за да ги обикнат.

Вечерта, когато запридат хурките си, изричат заклинания: „Запридам ергените от горната махала до долната“. После слагат мокър конец в комина – „за да съхнат момците по тях, както съхне конецът“. А някои забождат хурките си в мравуняк – „за да пъплят момците след тях, както пъплят мравките“.

Огънят, който пази и предсказва

Горещниците са повече от календарен обичай. Те са памет за времето, когато човек е живял в ритъм с природата. Огънят не е враг, а сила, която трябва да се уважава. Той може да изгори, но може и да освети пътя напред.

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