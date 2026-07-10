Ще стигнат ли температурите 43 градуса?

В близките дни времето ще бъде предимно слънчево, като максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Към момента няма данни за гореща вълна от мащаба на тази, която засегна части от Западна Европа, да достигне България. Това заяви синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова в ефира на „Твоят ден“, коментирайки прогнозите за времето през следващите седмици.

По думите ѝ през следващите дни времето ще остане предимно слънчево, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

По Черноморието условията ще са подходящи за плаж и туризъм, а в планините ще духа умерен запад-северозападен вятър.

От неделя се връщат бурите

Още в неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От северозапад ще започне развитие на купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локално по-интензивни превалявания.

В понеделник неустойчивото време ще обхване и Източна България, а температурите ще се понижат с няколко градуса.

Във вторник и сряда времето отново ще се стабилизира, въпреки че на отделни места остават възможни краткотрайни превалявания. Ново атмосферно смущение се очаква в края на следващата седмица.

Ще има ли 43 градуса?

Анастасия Кирилова уточни, че към момента няма прогнози за температури от 43 градуса в България.

Макар подобна възможност да е присъствала в по-дългосрочните месечни модели, последните изчисления показват, че подобен сценарий става все по-малко вероятен.

„Възможни са няколко по-сухи дни с по-високи температури, но към момента в нашите прогнози няма данни за 43 градуса“, обясни синоптикът.

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