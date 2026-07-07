Рачев каза кога жегата ще е най-страшна у нас. Ето какво се завръща

След няколко дни с по-приятни температури лятото отново ще покаже истинското си лице. През втората половина на юли България постепенно ще навлезе в период на продължителни горещини, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

До края на настоящата седмица времето ще остане сравнително спокойно. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 30 и 33 градуса. Очаква се преминаването на студен атмосферен фронт, който временно ще понижи температурите с 3–5 градуса и ще донесе краткотрайни следобедни валежи и гръмотевични бури, главно в Западна България и планинските райони.

По-сериозната промяна ще настъпи след 20 юли. Тогава над Балканите се очаква да се установи устойчив антициклон, който ще донесе повече слънце и чувствително повишение на температурите. В най-топлите райони на страната термометрите ще показват между 35 и 38 градуса.

Според проф. Рачев обаче по-големият проблем няма да бъдат дневните жеги, а завръщането на тропичните нощи.

В Южна България, особено около Петрич, Пловдив и на места по Черноморието, минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23–24 градуса. Това означава, че въздухът няма да се охлажда достатъчно през нощта, което затруднява възстановяването на организма и е особено неприятно за възрастните хора, малките деца и хората със сърдечно-съдови заболявания.

До края на седмицата валежите ще останат локални и няма да обхванат цялата страна. По-сериозни количества дъжд са възможни главно в планинските райони и на отделни места по Северното Черноморие. В Горнотракийската низина и Югоизточна България валежите ще бъдат малко или напълно ще липсват, което ще запази тенденцията към засушаване.

По морето времето ще остане типично лятно. Температурата на морската вода ще бъде между 24 и 26 градуса, а въздухът ще се затопля до около 30 градуса. Временни заоблачавания и кратки следобедни превалявания са възможни най-вече по Северното Черноморие, без съществено да нарушават условията за плаж.

Засега прогнозите не сочат екстремни жеги от 40 градуса. Според проф. Рачев най-високите температури през втората половина на юли ще достигат 38–39 градуса – стойности, характерни за периода на горещниците.

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