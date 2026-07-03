Времето се побърка. Нови потопи в 6 области

Времето се побърка. Пороите не са отминали. Напротив - потопи застрашават 6 области в България. Жълт код за интензивни валежи е обявен за събота, 4 юли за Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград и Русе, сочи справка в сайта на НИМХ.

През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки.

Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България - северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°.

В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Във вторник в източните и планинските райони ще се развие по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи от северозапад, слаб, временно до умерен. Температурите слабо ще се повишат.

В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, има условия за градушки.

С усилване на вятъра от северозапад ще проникне хладен въздух.

И в четвъртък ще бъде неустойчиво, с краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места в югоизточната половина от страната. В Северозападна България ще е предимно слънчево. Преобладаващите максимални температури ще са между 25° и 30°.

В петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Съществена промяна на температурите не се очаква.

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