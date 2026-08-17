Жега до 39° днес, после идват бури и градушки

Слънчево и горещо време ще постави началото на новата лятна седмица, като температурите ще достигнат 37 градуса, а на места в Южна България ще бъде още по-топло. Следобед обаче от запад ще започне увеличение на облачността – първият знак за очакваните валежи и гръмотевични бури през следващите дни.

Слънце и жега в понеделник

Минималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, по Черноморието – между 17 и 18 градуса, а в София – около 14 градуса.

През деня над цялата страна ще бъде слънчево. Времето ще остане топло, а в южните райони – горещо. Следобед от запад постепенно ще започне да се увеличава облачността.

Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по Черноморието – до 29 градуса, а в София – около 34 градуса.

Морето остава топло

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а вятърът постепенно ще отслабва.

Температурата на морската вода ще бъде между 25 градуса по северното крайбрежие и 26-27 градуса по южното.

Вълнението по северното Черноморие ще бъде около 1,5 метра, а по южното – до 2,5 метра. Очаква се и поява на мъртво вълнение.

В планините – слънце преди обед, облаци след това

Над планините преди обед ще бъде слънчево, а следобед облачността ще се увеличи. Вятърът ще бъде слаб.

Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 12-15 градуса, а на 1500 метра – между 19 и 20 градуса.

Европа се готви за валежи

Облачни системи от Атлантическия океан се придвижват към централните части на Европа. Значителни по количество валежи се очакват над Британските острови, Прибалтика, Южна Франция и Австрия.

Над Балканите горещото време ще се задържи, като се очакват превалявания и гръмотевични бури в планинските райони на западните части на полуострова.

Вторник и сряда носят бури и градушки

Във вторник жегата ще продължи, като температурите ще достигнат 33-38 градуса.

Следобед в Западна България се очакват валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки в районите на Монтана и Враца.

В сряда в Западна и Южна България ще има летни дъждове и гръмотевични бури.

В четвъртък и петък отново ще има повече слънчеви часове, но горещините няма да си отидат. В южните райони температурите отново ще достигат 39 градуса.