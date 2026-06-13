Предстои слънчева седмица, но с температури под нулата и риск от...
Атмосферните условия ще бъдат стабилни
Следете всички новини, анализи и коментари за времето през седмицата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Атмосферните условия ще бъдат стабилни
Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 5°
Очаква се плътна и повсеместна облачност
В сряда облачността ще е значителна
Мъгли и контрастни температури
Минималните температури през цялата седмица ще са между минус 3°С и плюс 2°С
Слабо затопляне предстои в близките дни преди следващите валежи
Утре сутринта в равнините ще се образува мъгла
Очакваните максимални ще са между 9 и 12 градуса по Целзий
През деня във вторник времето ще бъде по-облачно
Във вторник времето ще е предимно слънчево
В понеделник ни очакват предимно слънчеви часове
Какво се задава?
Вторник ще донесе предимно слънчево време
Във вторник и сряда ни очаква предимно слънчево време
Уикендът ще бъде малко по-разнообразен
Вторник ще ни посрещне с повече облаци
Във вторник вероятността за краткотрайни превалявания е по-голяма
Очаква ни разнообразно време