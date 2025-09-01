Времето прави завой в тези дни от седмицата. През страната ще премине...

Синоптиците от "Метео Балканс" разкриха какво време ни очаква през първата седмица на септември.

Във вторник ни очаква предимно слънчево време. Облаци ще се появяват основно над Източна България, но без сериозни валежи. Вятърът ще отслабне, а в много райони на запад дори ще утихне напълно. Към вечерните часове той постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще тръгнат нагоре и следобед термометрите в по-голямата част от страната отново ще показват над 30 градуса.

Средата на седмицата ще донесе леко раздвижване в атмосферата.

В сряда и четвъртък през страната ще премине слабо изразено смущение, което ще доведе до временни увеличения на облачността. В сряда по-често облаци ще има над западните райони, а в четвъртък – и на изток. На малко места са възможни валежи от дъжд. Вятърът за кратко ще се обърне от северозапад, а в източната половина – от североизток, като там временно може да се усеща по-осезаемо. Температурите в четвъртък леко ще се понижат.

Петък отново ще зарадва с предимно слънчево време. Облаци ще се появят тук-там – най-вече над северозападните и югоизточните райони – но валежи почти не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен, идващ от изток-североизток.

Уикендът ще бъде малко по-разнообразен.

В събота и неделя облаци ще се събират над Западна България и Родопите, като на отделни места може да превали за кратко. В западните райони ще духа северозападен вятър, докато в останалата част от страната ще остане източен до североизточен. В Югоизточна България в неделя той ще бъде по-осезаем. Температурите ще се понижат още малко, но усещането за лято ще се запази.

