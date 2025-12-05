Тежки дъждове превземат страната! Югозападът под особено внимание

Днешният ден започва под зловещата сянка на плътна облачност, а в низините и големите равнинни полета мъглата остава упорит спътник още от ранните часове. Западната половина на страната постепенно се оказва под директен удар на новия влажен фронт - валежите се разгръщат на много места, а в югозападните райони количествата ще бъдат чувствително по-значителни. Източният вятър набира скорост, на места по Черноморието и в източните области достига временни силни пориви.

Температурите остават унило ниски – между 8° и 13°, с около 9° за София.

Планините попадат в още по-неприветлива атмосфера. Гъста облачност и мъгли обгръщат високите части, а валежите се концентрират над масивите в Югозападна България и западните дялове на Стара планина. Над 1600 метра дъждът преминава в сняг, а в Рило-Родопската област се очакват едни от най-сериозните количества. Югоизточният вятър е силен, а по билата - дори бурен. При 1200 метра температурата достига едва около 6°, а на 2000 метра се задържа около нулата.

По Черноморието небето остава плътно затворено. Вятърът от изток-североизток е умерен до силен, морската вода е едва 14°-15°, колкото ще бъдат и максималните температури. Вълнението достига 3-4 бала, което прави крайбрежието допълнително сурово.

Седмица напред

Уикендът няма да предложи отдих. В събота валежната зона ще покрие страната изцяло. Южна България се превръща в критична точка, където количествата ще са най-значителни. Вятърът се обръща от североизток и усилва усещането за студ, особено по морето. Температурите се „заклещват“ в тесен диапазон - от 6°-7° на запад до 13°-14° на изток.

Неделя носи известно отслабване на валежите, които постепенно спират, но облачността остава плътна. Вятърът отслабва и преминава от север, а минималните температури падат, докато дневните повишават леко стойностите си.

В началото и към средата на следващата седмица облачността ще се разкъсва, като в редица райони дори ще намалява значително. Ветровете утихват, но място за спокойствие няма – в равнините отново ще се появяват мъгли и ниска слоеста облачност. Минималните температури достигат седмичния си минимум във вторник и сряда, приближавайки 0°, а дневните бавно тръгват нагоре, достигайки между 12° и 17° в четвъртък.

