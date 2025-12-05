Големият ден за пенсионерите дойде по-рано. Идат и добавките

Декемврийските пенсии тази година пристигат с необичайно изтеглен график. Изплащането им през пощенските станции започва още днес и ще приключи на 19 декември. За пенсионерите, които получават парите си по банков път, преводите също се извършват днес, съобщиха от Националния осигурителен институт. Причината за промяната е в празничния календар за края на годината.

С решение на Министерския съвет от 19 ноември дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени, което съкращава оперативното време за финализиране на пенсионните плащания. От НОИ обясняват, че това налага еднократна промяна в графика, за да може цялата процедура да бъде приключена коректно и навреме.

Заедно с редовните плащания за декември всички правоимащи пенсионери ще получат и коледните добавки в размер на 120 лв. Те се отпускат с постановление на Министерския съвет и са насочени към хората, чийто размер на пенсията или сборът от всички пенсии и придружаващите ги добавки за месеца не надхвърлят линията на бедност от 638 лв. Според НОИ около 536 хиляди души попадат в тази група и ще получат еднократната подкрепа за празниците.

Обезщетенията за безработица също имат фиксирана дата за изплащане през декември. Тази година сумите ще бъдат преведени на 15 декември. Подробният график за всички видове плащания е достъпен в секцията Календар на плащанията на сайта на НОИ.

На брифинг в Министерския съвет социалният министър Борислав Гуцанов подчерта, че всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка. По неговите думи държавата насочва по 120 лв. към възрастните хора с доход до 638 лв., целейки да осигури подкрепа точно в периода на най-големи сезонни разходи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com