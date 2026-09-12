Голяма несправедливост с пенсиите. Омбудсманът поиска нова формула
Повече пари през втората година от майчинството, поиска Велислава Делчева
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Повече пари през втората година от майчинството, поиска Велислава Делчева
Ако предложението бъде прието, от 1 януари 2027 г. ще се увеличат помощите за хората с трайни увреждания
Решенията засягат близо 600 000 работещи и уязвимите групи
Еднократните 120 лв. се отпускат за всички с общи доходи до линията на бедност от 638 лв.
Министерски съвет одобри новата сума
Синдикатите настояват методиката да бъде коригирана
Определянето й става по специална методика
Синдикатите излязоха със специални становища, искат повече пари
От нея зависят всички социални плащания
Президентът на КНСБ каза, че очаква протести от всички отрасли
Ще бъдат засегнати 57% от всички пенсионери в България
Синдикатът настоява и за приемането на така наречената заплата за издръжка в България
Кабинетът предлага от 1 януари 2025 година линията на бедност да е 638 лева
Революция от социалното министерство
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 933 лв., а максималният - 3750 лева
Говори Христина Христова
Ще нараснат и социалните помощи по линия на Закона за социалното подпомагане
Направени са редица предложения
В момента под линията на бедността са 22% от населението на страната, предимно пенсионери
През 2023 г. линията на бедност е 504 лева