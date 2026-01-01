По-висока минимална заплата и нов праг на бедност от днес

От днес, 1 януари 2026 г., минималната работна заплата в България е 620,20 евро, или 1213 лева. Това представлява увеличение от 12,6 процента спрямо предходната година, когато размерът ѝ беше 1077 лева, като по-високият размер беше предвиден с постановление на Министерски съвет. Минималната часова работна заплата също нараства и вече достига 3,74 евро, или 7,31 лева.

Ефектът върху доходите и социалните дейности

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. Очаква се повишението да се отрази пряко и върху заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и върху възнагражденията в социалните услуги, финансирани от държавата. По-високи ще бъдат и доходите на професионалните приемни семейства и на всички заети по програми и мерки за заетост, които се финансират от държавния бюджет.

Нова линия на бедност и социална подкрепа

Линията на бедност през 2026 г. е определена на 390,63 евро, или 764 лева, по решение на Министерския съвет, взето още през септември миналата година. Това е увеличение с 64,42 евро, или 19,7 процента, спрямо 2025 г., когато прагът беше 638 лева. Повишаването ѝ ще доведе до ръст на обвързаните с нея социални помощи и финансова подкрепа по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето, като ще обхване по-широк кръг уязвими и нискодоходни групи.

Удължителният бюджет и индексацията на заплатите

На 17 декември Народно събрание прие Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., който ще действа до приемането на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., но за срок не по-дълъг от три месеца.

Законът предвижда прилагане на действащите към 31 декември 2025 г. параметри за осигурителните вноски, пенсиите, обезщетенията и останалите плащания, като се спазват правилата за превалутиране по Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Депутатите одобриха и еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера в размер на натрупаната годишна инфлация към края на 2025 г. за всички, които не получават минимална работна заплата.

