Минималната заплата удари дъното. Къде сме в еврозоната?

Само преди дни статистиката на Евростат за първи път отчете, че България се оттласква от дъното и вече не е най-бедната страна в ЕС. Минималната работна заплата обаче остава закотвена на дъното в съюза.

На прага на 2026 г., когато България вече е част от еврозоната, минималната работна заплата у нас остава най-ниската в целия Европейски съюз – 620 евро, или 1213 лева. Това не е просто статистика, а симптом на дълбоко структурно изоставане, което се задълбочава въпреки номиналните увеличения. Докато в Латвия минималната заплата е 780 евро, а в Словения – 1278 евро, у нас тя изостава с 160 евро от най-ниското възнаграждение в еврозоната и е близо четири пъти по-ниска от тази в Германия – 2343 евро.

Увеличение, което не догонва

В рамките на година минималната заплата в България е нараснала с 12,5%, или 69 евро. Но в Унгария, където са приложени две стъпки на увеличение – в началото и средата на годината – ръстът е 18,5%, или над 130 евро. В Словакия процентното увеличение е сходно с нашето – 12,1%, но в абсолютна стойност то е 99 евро, което води до минимална заплата от 915 евро.

Така, макар да се говори за „догонване“, реалността е обратната – разликата се увеличава, особено когато се гледа не процентът, а реалната сума, която хората получават. В Германия увеличението за година е 182 евро, в Литва – 115 евро, в Ирландия – 109 евро, а в Нидерландия – 102 евро.

Лидерство, което не се колебае

На върха на класацията е Люксембург с 2704 евро, следван от Ирландия (2391 евро), Германия (2343 евро), Нидерландия (2295 евро) и Белгия (2112 евро). Любопитно е, че в Люксембург увеличението за година е само 66 евро – по-малко от нашето – но това е при най-високата минимална заплата в ЕС. У нас, въпреки че сме на дъното, увеличението е едва с 3 евро повече.

Сравнение със съседите

Близо до нас по размер на минималната заплата са Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Словакия (915 евро) и Чехия (924 евро). В Румъния дори се отчита спад от 2,3%, но той е резултат от обезценка на местната валута, а не от реално намаление на доходите.

Още по-показателно е, че в страни извън ЕС минималната заплата също е по-висока: Черна гора – 670 евро, Сърбия – 744 евро, Турция – 654 евро. Това поставя България в неудобната позиция на изключение, дори сред държави с по-нисък БВП на глава от населението.

Покупателната способност – утеха или илюзия?

Ако се отчете нивото на цените, България изпреварва Латвия, Естония и Чехия по покупателна способност на минималната заплата. Причината – по-ниски цени на стоки и услуги у нас. Но това е утешителна статистика, която не променя факта, че в абсолютна стойност доходите ни остават най-ниски. Дори след корекцията за цени, Германия остава над два пъти по-висока от България.

Еврозоната не чака

България вече е част от еврозоната, но по отношение на минималните доходи остава далеч от европейските стандарти. Увеличенията са реални, но недостатъчни. Разликата не се стопява – тя расте. И ако не се предприемат решителни мерки за догонване, ще се окажем в ситуация, в която европейската интеграция е само валутна, но не и социална.

