Финансовият министър запретна ръкави! Вдига заплати, прави нов бюджет. Служебният ковчежник Георги Клисурски призова ведомствата, министерствата и общините да увеличат заплатите на служителите с предвидените 5 на сто, тъй като много ведомства все още не са сторили това, въпреки че е предвидено в удължителния закон.



Призивът на служебния министър на финансите бе отправен по време на редовния брифинг на Координационният център към Механизма за еврото, които се състои днес в сградата на Министерския съвет в София.

По думите на Клисурски до няколко дни служебното правителство ще обяви втория удължителен закон за бюджета, тъй като настоящият изтича на 31 март, като в него ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Той подчерта, че много държавни ведомства още не са индексирали възнагражденията на служителите, въпреки че според удължителния закон това трябва да се случи от 1 януари със задна дата.

"Призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение", каза Клисурски.

Клисурски добави, че все още не може да вземе отношение към размера на държавния дълг, тъй като той е обвързан с приемането на редовен бюджет.

