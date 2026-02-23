Напрежение в МВР. Емил Дечев започна чистка

Предложих на МС да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това заяви на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

По думите му кабинетът е "взел такова решение и то е изпратено на държавния глава". "Като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър, предаде Нова.

Той посочи няколко причини за поисканата оставка:



„Първи аргумент – местните избори в град Пазарджик, лошата организация, бавната реакция, понякога по-бавна дори от граждани, които желаеха и на моменти дори свършваха работата на полицията в предотвратяването на купуване на гласове.



Втори аргумент – и това не са единствените аргументи, - начинът, по който ръководената от главния секретар полиция реагира на провокациите на екстремисти, създадени на протестите на 26 ноември 2025 г. Бавна, некачествена, неефективна – това доведе до палежи на сгради, до хвърляне на камъни и други твърди предмети, които застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители.

Третият аргумент – изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“. На практика, главният секретар, както и неговият заместник, отсъстваха от медиите, не дадоха никаква информация на обществото, закъсняха с тази информация, не застанаха пред хората да обяснят какви данни има, какво се е случило, и това даде възможност за развихрянето на най-различни конспиративни теории за масова психоза, за силно безпокойство.



Следващ аргумент – провалът при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г., когато двама маскирани влязоха в кметството с бухалки, и попитаха къде е кметът. Слаба работа, която обаче окуражи извършителите и вероятно техните подбудители и доведе до ескалацията която видяхме всички само преди дни“, допълни още министър Дечев, предава Novini.bg



„Установих, че главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка, всички пет бяха платени около половин до един час след изтичането на тази информация“, сподели още Емил Дечев.



"Призовавам да помогнете за издирването на заместник-главния секретар Явор Серафимов. В петък му казах, че трябва да се разделим. Той каза, че ще си помисли и ще ми каже какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах го в кабинета, но не дойде. Търсих го по телефона, не отговори на многобройните ми повиквания. Затова ви моля, помогнете за издирването на заместник главния секретар", призова МВР министърът.

