Чистачите от „Дондуков” 1

Служебният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговият заместник, директора на полицията и всички разследващи по „случая Петрохан”.

Тази информация не просто „тече” по някакви „платени” и „поръчкови” медии, „слуги на статуквото” , рептили, тролове на мафията и прочее заклинания, които соросоидните лами от сектата ППДБ изливат във фонтанелите на своите избиратели.

Представители на парламентарно представени формации, при това конкурентни, говорят открито за скандалната новина и дори е сезирана прокуратурата.

Още с назначаването на този състав на служебното правителство имаше притеснения, че толкова ярко оцветени политически фигури неминуемо ще опитат да се намесят в разследването в полза на кръговете, от които произлизат. А тези кръгове безспорно са едни и същи – както сектантът-педофил Калушев, така и служебните министри на правосъдието и вътрешните работи и техният премиер са тясно свързани с ППДБ.

Ако някой е имал съмнение, че приоритетите на служебното правителство няма да са провеждането на честни избори, а някакви други – то съмненията вече официално са потвърдени. Ресорният вицепремиер за изборите се оказа тотално компрометиран със забрана от ЕК да наблюдава избори и набързо беше изтеглен, а премиерът Андрей Гюров дори не си направи труда да предложи някой друг на поста. В същото време ресорният вицепремиер по сигурността също се оказа тотално компрометиран – неговото НПО е опитвало да оказва натиск върху МВР за прикриване на сектата от Петрохан. Този вицепремиер не само остана на поста, но заедно с колегата си от МВР се захванаха усърдно със задачите си. А, тези задачи са очевидни – замитане на следи и прикриване на обвързаностите на ППДБ със сектантите от Петрохан.

Изпълнението е по учебник, или както би казал потомственият експерт по комунистически тайни служби Васил Терзиев „по учебника на КГБ”. Първо се създава пропагандна пушилка през подчинените медии, че професионалното ръководство на МВР „нещо не си вършело работата”, без да се уточни какво. После чистачите от „Дондуков” 1 се заемат да заличават следи като разчистват разследващите. Забъркват се интриги в прокуратурата, при положение, че е ясно, че без редовно парламентарно мнозинство казусът там няма как да се реши от служебен министър. Паралелно с това вътрешният министър започва да привиква разследващите по „Петрохан” и да им казва, че не е доволен от резултатите без въобще да се е запознал със самите резултати. Ясно е, че министър Емил Дечев няма как да ги уволни лично, а може само през свой главсек. Тук отново можем да цитираме класика Кирил Петков- „на избори с наше МВР”. Само, че в този случай даже не говорим за избори, тъй като се оказа, че на ППДБ приоритет не са им изборите, а замитането на следите по „Петрохан”. Така де, какво значение имат за ППДБ изборните резултати, ако всичките са в затвора за лобизъм и прикриване на секта от педофили.

И така ОПГ-то на чистачите работи под пълна пара. Има една мъничка подробност – според Наказателния кодекс за формирането на организирана престъпна група (ОПГ) са нужни поне трима участници. В настоящия случай имаме от една страна политиците от ППДБ и техните глашатаи, а от друга изпълнителите на поръчки от служебния кабинет. За да се реализира операцията по замитане на следи е нужно и съучастие от президентската институция. Само с указ на държавния глава се освобождава главният секретар на МВР, а чрез него и останалите служители разследващи Петрохан. До момента Илияна Йотова, а през нея и Румен Радев, демонстрират забележителна склонност да вършат услуги на сектантите от ППДБ. Остава да видим дали ще се съгласят да им бъдат съучастници в това престъпление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com