Аз съм просто удобна мишена! Цицелков отрича, но скандалът се разраства

„Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота“.

Това написа в пост във Фейсбук вицепремиерът по честни избори в служебния кабинет „Гюров“ Стоил Цицелков, след като около името му избухна политическа буря. Още в деня на клетвата на новото правителство депутати от различни групи го атакуваха с твърдения, че в миналото е бил задържан за употреба на марихуана и за шофиране след употреба на алкохол.

Самият Цицелков определи случващото се като целенасочен удар срещу мисията на кабинета и опит да се подкопае доверието в подготовката на вота. В социалната мрежа той говори за „последен бой за запазване на влияние“ и отрече да има действащи обвинения или ограничения срещу него.

Ето и целия пост на Стоил Цицелков:

„От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена.

Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние.

Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест.

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота.

А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда“.

Междувременно президентът Илияна Йотова заяви в интервю за бТВ, че ако служебният премиер Андрей Гюров ѝ отправи предложение, тя ще подпише незабавно указ за освобождаването на Цицелков. Тя подчерта, че всеки министър носи отговорност за честността на изборите и че създаването на специален ресор вероятно е било опит да се отговори на обществените очаквания.

„Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа. Аз научих от медиите за някои елементи от биографията на г-н Цицелков. Смятам, че ако ми бъде предложено от г-н Андрей Гюров – незабавно ще подпиша указ за неговата оставка“, заяви държавният глава.

