Анализатор пита: Кабинетът служебен параван ли е или чернова на нова власт?

Представянето на служебния кабинет от Андрей Гюров отвори далеч по-широк дебат от формалната му задача по организиране на изборите. Все повече анализатори виждат в състава не просто технически екип, а възможна проекция на бъдеща управленска конфигурация. Темата вече не е само за неутралността на изборния процес, а за това дали се подготвя нов модел на власт.

Контур на бъдеща коалиция

Политологът Стойчо Стойчев постави най-острата теза, като заяви, че в състава може да се разчете принцип за изграждане на бъдеща коалиция. Според него кабинетът изглежда „корпоративно структуриран“, с внимателно подбрани фигури от различни политически среди и стремеж към демонстрация на надпартийност.

По думите му това не е просто експертен подбор, а модел, който би могъл да се превърне в основа за управление след изборите - технократична експертиза вместо идеологическо противопоставяне, с отчетливо дистанциране от Делян Пеевски. Стойчев намеква, че съставът изглежда като тестова формула за ново мнозинство.

Сигнал за възстановяване на доверие

Политологът Георги Проданов вижда в действията на Гюров опит за възстановяване на доверието в институциите. Назначаването на вицепремиер, отговарящ за честността на изборите, според него е силен символичен сигнал.

Проданов определи кабинета като „камък в блатото на скуката в политиката“, подчертавайки, че макар да няма да разполага със 100 дни комфорт, около него може да се оформи прореформистки блок. Според него правителството може да се превърне в център на обединение между стари и нови десни формации.

Административен капацитет, но без илюзии

Социологът Кънчо Стойчев също даде по-скоро положителна оценка, акцентирайки върху административния опит на предложените министри. Според него именно това е решаващо за кабинет с кратък хоризонт.

Той обаче подчерта, че е невъзможно да се назначат изцяло независими фигури, тъй като всеки професионалист има своя среда и контакти. В сектор „Правосъдие“ според него не бива да се разчита на отделни назначения, а на цялостна реформа.

Временен мандат с дълга сянка

Формално служебното правителство има ограничена задача - да организира изборите. Политическият прочит обаче все по-често го поставя в по-широка рамка. Дали това е просто експертен екип или внимателно подредена чернова на бъдещата власт, ще стане ясно едва след изборния резултат.

