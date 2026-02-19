Американски съд освобождава българина Милан Димитров

Американски съд е взел решение за освобождаването на българина Милан Димитров, който беше задържан в края на 2022 година в Гърция по искане на американската прокуратура. Това съобщи пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му обвинението е било свързано с предполагаема търговия с Руската федерация. В хода на разследването обаче, както посочи Костадинов, е станало ясно, че стоките, за които се твърди, че са изпратени, всъщност не са напускали България и са останали в офиса на фирмата в София. Въпреки това Димитров е бил екстрадиран в САЩ и е прекарал 37 месеца в арест.

Костадинов заяви, че представители на „Възраждане“ са започнали да оказват подкрепа на Димитров още в началото на случая. По негови думи през този период не е било осигурено институционално съдействие от българската държава, включително по отношение на финансирането на адвокатска защита в САЩ. Той посочи, че средствата за защитата са били събирани чрез дарения, като част от тях са осигурени от народни представители на партията.

По-късно от парламентарната трибуна Костадинов отново коментира случая, като отбеляза, че са били отправяни писма и призиви към други парламентарни групи да се включат в дарителската кампания. По думите му са се отзовали и много граждани, сред които 92-годишен дарител от село Арбанаси, на когото той изрази благодарност.

Лидерът на „Възраждане“ благодари и на американския адвокат на Милан Димитров, който според него е приел да работи по случая без предварително заплащане на част от хонорара. В изказването си Костадинов направи паралел и с други казуси, при които български граждани са били задържани в чужбина, и заяви, че ще продължи да настоява за по-активна защита на сънародниците ни извън страната.

