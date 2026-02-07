Костадинов защити лимита от 20 секции и обяви вота в Турция за заплаха

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изостри политическия тон около предложените от партията промени в Изборния кодекс, които ограничават броя на изборните секции в чужбина. Според него критиките за нарушаване на конституционни права и риск от опашки са политически внушения, а реалният залог е националната сигурност и контролът върху изборния процес извън Европейския съюз.

Ограничението извън ЕС

Костадинов подчерта, че предложените промени не засягат държавите от ЕС, а се отнасят единствено за страни извън Съюза. Той напомни, че между 2017 и 2021 година подобно ограничение вече е действало и тогава не е имало проблеми с упражняването на избирателното право. По думите му твърденията, че се ограничават конституционни права, са лишени от основание и обслужват политически опоненти, сред които той посочи и „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Лидерът на „Възраждане“ настоя, че поправките са част от дългогодишен ангажимент към избирателите и не са спонтанна инициатива. Той припомни, че партията внася тези предложения последователно още от декември 2021 година - в няколко поредни парламента, което според него показва последователност, а не тактическа маневра.

Националната сигурност и примерът с Турция

Основният аргумент на Костадинов остава свързан с националната сигурност. Той заяви, че гласуването в Турция на хора, които по думите му са „само формално свързани с българската държава“, представлява екзистенциална заплаха за страната. Именно затова „Възраждане“ настоява за лимит от 20 секции извън ЕС.

По думите му този праг е определен след анализ на гласуването в двете държави извън ЕС с най-голям брой български избиратели - Великобритания и САЩ. Според представените от него данни във Великобритания на последните избори са гласували около 21 хиляди души, а в САЩ - около 8 хиляди. При положение че в една секция могат да гласуват до 1000 души, Костадинов определи ограничението като напълно постижимо, още повече че извън тези 20 секции остават възможности за допълнителни секции в дипломатическите и консулските представителства.

Костадинов отхвърли и позицията на Централната избирателна комисия, според която ограниченията могат да доведат до опашки пред секциите в чужбина. Той постави въпроса защо подобен риск се вижда извън страната, но не и в България, където в редица секции също гласуват стотици хора.

Атака срещу Радев

В изказванията си лидерът на „Възраждане“ отправи остри критики и към бившия президент Румен Радев, като заяви, че е изненадан от позицията му в защита на по-голям брой секции в чужбина. Според Костадинов очакванията на част от избирателите за сближаване между Радев и „Възраждане“ са нереалистични, тъй като бившият държавен глава, по думите му, се определя като „натовски генерал“ и поддържа линия за по-дълбока евроинтеграция.

Костадинов обвърза темата и със забавянето на служебното правителство, като заяви, че ако Радев е имал интерес от бързи избори, е можел отдавна да назначи кабинет.

