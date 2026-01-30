Деян Николов с остра позиция за гласовете от Турция

Председателят на „Възраждане“- София и общински съветник в Столичния общински съвет Деян Николов направи анализ на приетото на първо четене ограничение до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. В телевизионно интервю той заяви, че мярката е продиктувана от необходимостта България да се противопостави на системната намеса отвън в изборния процес.

„Над 30 години имаме външна намеса в изборите в България от Турция.“, подчерта Николов, като припомни, че темата за контролираните гласове от южната съседка не е нова, а стои в центъра на политическия дебат от години. Той посочи, че приетата законодателна поправка не представлява прецедент, защото подобно ограничение вече е съществувало в българското законодателство - между 2016 и 2021 година е имало подобно ограничение с 35 секции. Тогава лимитът е бил значително по-висок от сегашния, но механизмът е функционирал и не е довел до срив на гласуването в западните държави.

Деян Николов обърна специално внимание на това, че обществената реакция около промените често се насочва погрешно към държави, които реално няма да бъдат засегнати.

„В Австралия има 5 секции, в Канада има 15 секции, така че тези, които говорят, че там ще бъдат засегнати, просто нямат представа за какво става въпрос.“, подчерта той.

Деян Николов е категоричен, че промяната ще се отрази най-вече на Великобритания и Съединените щати, където броят на секциите е значително по-голям, но в същото време призова българите там да проявят разбиране, защото става дума за много по-голяма кауза - ограничаване на контролиран вот от Турция.

„Разбираме неудобството, което ще бъде създадено на нашите сънародници във Великобритания и в САЩ. Моята молба към тях е да разбират, че срещу тяхното стоене на опашка, за да гласуват, отсреща в момента стоят поне два гласа от Турция.“, коментира Николов.

Той аргументира позицията си с конкретни данни, като посочи рязкото увеличение на вота от Турция след премахването на предишното ограничение през ноември 2021 година.

„Веднага след отпадането, в Турция бяха записани 90 хиляди гласа, т.е. 4-5 пъти увеличение“, каза Деян Николов и добави, че докато в Турция се отчита експлозивен ръст, във Великобритания вотът дори е намалял, а в САЩ остава почти без промяна.

„Докато във Великобритания паднаха от 30 и няколко на 20 и няколко хиляди, а в САЩ почти не се промени от другата страна са 60-70 хиляди гласа в Турция.“, допълни той.

На въпрос защо ограничението не е формулирано така, че да важи единствено за Турция, Николов обясни, че Конституцията не позволява въвеждането на правила по конкретна държава. „Има юридически тълкувания, които позволяват общо правило, но не и конкретно на ниво държава.“, заяви той, като добави, че този механизъм вече е работил в продължение на пет години и не е бил успешно атакуван.

Николов определи гласовете в Турция като вот, който не е свободен избор, а е инструмент на чужда държавна политика. „Тези гласове в Турция са контролиран вот. Това са хора, които не знаят български език, не могат да кажат две приказки на български език, не могат да четат. Този вот е контролиран изцяло от друга държава и бива насочен там, където са интересите на тази държава.“, каза още общинският съветник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com