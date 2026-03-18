Костадинов обяви програма "България 1400"

"Нашият опонент на изборите е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората в нашата страна, които смятат, че нищо не може да се промени и че от тях нищо не зависи. Това е големият враг на българския народ - собствената ни апатия, неверие, нихилизъм и глупост. Дори ако щете, казвам „собствената ни“, защото и аз съм част от нашия народ. И, както се казва, никой от нас не е застрахован понякога да проявява глупост, униние или да изпада в отчаяние. Това е основният ни враг. Работим за по-голямата активност". Това заяви в "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора. Единият говореше едно, а другият - съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели", коментира той.

Всички казват, че в момента сме на около 6-7%. и това важи за всички социологически агенции. Има една дори, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получат някакъв удар", изтъкна той.

„Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се „България 1400”, защото пред 2032 година ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България", обясни лидерът на "Възраждане".

И изтъкна, че не се притеснява от отлив на свои избиратели към партията на Румен Радев, защото "неговите изказвания след момента, в който напусна президентството, са съвсем различни от това, което казваше преди".

В кампанията няма да правим специално разграничение - избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието и апатията, в които са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно", категоричен е Костадинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com