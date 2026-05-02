Кабинет на 8 май? Козът на Радев

България може да има редовен кабинет начело с Румен Радев още на 8 май. Не е изключено парламентът да гласува състава и структурата на правителството следващия петък, 8 май, прогнозира пред бТВ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Първоначалните заявки от политици на ПБ бяха, че кабинетът ще е готов около 15 май, но в деня преди да се закълнат новите депутати, лидерът на формацията Румен Радев, който е бъдещият министър-председател, допусна, че ще са готови с правителството още преди средата на месеца.

От формацията все още не желаят да разкриват имена на потенциални министри, макар че мнозина от тях вече се въртят в публичното пространство. Но обещават, че ще бързат със съставянето на правителство, за да се заемат с изготвянето на Бюджет 2026.

"Това са очакванията на хората, след като си получил толкова голямо доверие, не трябва шикалкавиш, не трябва да губиш време, а да се отиваш да решаваш острите политически и икономически проблеми, пред които държавата е изправена. Трябва да има публичност по отношение на катастрофалното състояние на финансите в България, защото към момента, по наши данни, дефицитът тази година е над 7%", коментира Витанов.

Президентът Илияна Йотова вече обяви, че започва консултации с парламентарните партии във вторник сутринта, 5 май, когато се завръща от Армения. Очаква се разговорите да се проведат в един ден с всичките шест парламентарно представени политически сили.

Твърде вероятно е още при връчването на проучвателния мандат управляващата партия да не губи време и да върне пълна папка с министерски имена, а не да изчаква още седмица, каквато опция дава Конституцията.

По сектори вече се завъртяха потенциални кандидатури на министри, а според неофициалната информация е твърде възможно да има структурни промени в кабинета, на фона на настояванията за реформи и намаляване на администрацията.

Според запознати не е изключено Иван Демерджиев, чието име се спряга най-вече за вътрешен министър, да оглави не МВР, а правосъдното министерство. Очаква се той да бъде и силов вицепремиер.

Бившият служебен премиер Гълъб Донев ще бъде другият заместник на министър-председателя Румен Радев и вероятно ще оглави социалното министерство.

За финансов министър в последните дни се обсъжда водачът на листата на "Прогресивна България" в 24 МИР София Стефан Белчев.

За министър на спорта се очаква да бъде предложен бившият зам.-кмет на Ямбол Енчо Керязов, след като Владимир Николов вече беше избран за зам.-председател на парламентарната група.

Министри се очаква да станат Константин Проданов - на икономиката, Илин Димитров - на туризма, а начело на регионалното министерство да застане бившият служебен министър Иван Шишков. Дубъл ще направи и в МОСВ Росица Карамфилова. Начело на земеделието фаворит е Явор Гечев, а Александър Пулев ще отговаря за иновациите.

