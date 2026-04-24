Голямото пренареждане

Радев направи нещо невиждано, Борисов беснее, разочарование в ПП-ДБ

Когато „Стандарт“ излезе миналия петък със заглавие „Пробуждане“, много хора погледнаха скептично – социолозите даваха малки разлики между Румен Радев и Бойко Борисов, а видни пиар специалисти обясняваха как вълната била в леген. Както винаги, „Стандарт“ позна. Хората излязоха масово да гласуват срещу модела „Борисов“ и за първи път от 30 години дадоха цялата власт на друг генерал. Радев има пълно мнозинство и свободата на направи самостоятелен редовен кабинет, който да реализира за 4 години управленската програма на „Прогресивна България“. А тя предвижда реформи във всички сектори.

Кабинетът се очаква до две седмици.

До 1 май ще удари първият звънец на парламента,

като очакванията са, че още в стартовия ден ще бъдат избрани председател и зам.-шефове на НС. За първи сред равните се споменава бившият служебен премиер Гълъб Донев.

Около Гергьовден, Денят на Свети Георги Победоносец и на българската армия, се очаква Радев да се закълне в Народното събрание като премиер. Вече се завъртяха и първите имена за министри. За вицепремиер и външен министър се спряга бившият евродепутат Петър Витанов. За министър на икономиката се гласи Константин Проданов. Земеделието очаквано отива в ръцете на Явор Гечев, а туризма – при Илин Димитров. Екологията най-вероятно ще поеме Росица Карамфилова, отбраната – Димитър Стоянов. В регионалното министерство влиза отново арх. Иван Шишков, а в транспорта – Христо Алексиев. Най-вероятно Иван Демерджиев ще се върне в МВР, макар че се появиха информации, според които той ще отиде в правосъдието, а вътрешното ведомство ще поеме емблематичният шеф на НСБОП и на НСО ген. Румен Миланов. В културата се очаква Найден Тодоров да запази поста си. Най-голямата борба ще е за стола на спортния министър. Големите шампиони в листите запазват засега шансовете си.

В листите на „Прогресивна България“ прави впечатление присъствието на поне две утвърдени имена във всяка област. Така е ясно, че и в кабинета, и в парламентарните комисии ще има безспорни експерти.

Бизнесмени, лекари, администратори от различните ешелони на властта, влизат за първи път в НС с листите на Радев. Забелязва се нова тенденция – хора от реалния бизнес ще са народни представители и ще коват закони. Три са сферите, от които черпи кадри бъдещият премиер Радев. Едните са от индустрията – бивши и настоящи мениджъри на големи предприятия. Депутати ще са Пламен Тодев, експерт по логистика в „Асарел медет“ и Янко Костадинов, бивш финансов директор на военния завод „Арсенал“. Народни представители стават и хора от мебелната индустрия, от земеделския бранш, както и от сферата на услугите и туризма. Няколко души от IT сектора влизат на местата за „Прогресивна България“ в парламента. Досега това бе запазена марка само на „Продължаваме промяната – Демократична България“. До тях ще седнат и десетина представители на по-малки фирми, но стратегически в няколко региона на България.

Докато хората на Радев ликуват, ГЕРБ преживя черната неделя

Борисов понесе съкрушителна загуба, слизайки до третото място в изборната нощ и успя да се завърне на второто едва след 60% от обработените от ЦИК резултати. Още по-трагичен за него бе фактът, че в картата на България няма нито една област, оцветена в синьото на ГЕРБ. Личното му поражение бе загубата на второто място в двете листи, които водеше – в Пловдив и в 25-и МИР София.

Знакови депутати от ГЕРБ се разделят с депутатските си места. В очакване на окончателния списък на депутатите засега е ясно, че от парламента отпадат дългогодишните народни представители Красен Кралев, Маноил Манев, Анна Александрова.

На първата си пресконференция след изборите Борисов не успя да задържи гнева си. Той си намери виновници за загубата, като заяви, че заради Делян Пеевски е загубил 100 000 гласа, а заради ПП-ДБ – още толкова. Въпреки това той намигна за умнокрасивите за обединение вдясно, като заяви, че когато двама се карат, третият печели. На пресконференцията знаково бе и изказването на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който обяви, че ГЕРБ се връща към антикорупционния си профил, с който партията е била създадена. Според анализаторите оттук нататък, за да запази партията си Борисов, ще дава все повече възможност за изява на заместниците си. Въпреки това роенето в ГЕРБ започна. Първият депутат, който обяви, че напуска парламента, въпреки че е избран, бе бившият правосъден министър Георги Георгиев.

Докато Борисов беше бесен, ПП-ДБ бяха разочаровани.

Любимите им джензита гласуваха не за тях, а за Радев

А шумно прокламираните 121 депутати, с които щяха да направят парламентарно мнозинство и да променят България, се оказаха едва 37. Остана им едната утеха, че са единствената партия, която не смъкна резултата си. Независимо, че засега запазват неутралитет спрямо Радев, изпитаната машина за пропаганда по чуждите медии е пусната на пълни обороти. Масовите заглавия в западните медии, че Радев е проруският кандидат, е следизборният подарък на ПП-ДБ за новия премиер. Той обаче такива дарове връща.

Въпреки тоталния натиск и полицейско преследване ДПС успя да запази ядрото и периферията си, като остана единствената партия, освен Радев, която удържа бастиона си Кърджали. Безспорна победа са и вторите места в пет области, повечето от които са в Лудогорието. Със сгромолясването на Ахмед Доган партията на Пеевски приключва ерата на разделението и се очертава като балансиращ център между позиционираните по-скоро вляво „Прогресивна България“ и „Възраждане“ и смаляващите се партии вдясно – ГЕРБ и ПП-ДБ.

Независимо от кресливите викове, че знакови фигури от ДПС напускат парламента, Народното събрание се разделя единствено с дългогодишния финансов гуру на партията Йордан Цонев. Всички останали остриета на Пеевски ще продължат законодателната си дейност, за да решават проблемите на хората от регионите си.

