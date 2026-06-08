Коцев се изложи! Оплете се за Баба Алино, но отказва оставка

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви тази сутрин, че няма да подава оставка заради скандала с незаконния комплекс край морската столица и отрече да е бездействал по случая. Според него „Баба Алино“ е бил под протекцията на държавата.

От думите му с днешна дата обаче стана ясно, че той е бил информиран за построения в гората комплекс поне от една година, въпреки че първоначално заяви, че не е знаел за „незаконния град“. Така опитът му да прехвърли отговорността към държавните институции отвори още по-тежък въпрос - защо общината не е действала по-рано и достатъчно решително.

Признание, което обърна защитната версия

Коцев заяви пред Нова телевизия, че хронологията около строежа била различна от твърденията, че някой е „проспал“ случая. По думите му още през февруари-март 2025 година лично е изискал преписката от район „Приморски“, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия.

Кметът обясни, че процедурите по Закона за устройство на територията за спиране на строителство и премахване на незаконни обекти изискват време от няколко месеца. Това обаче не заличава политическия проблем за него - днес той признава знание за казуса много преди скандалът да избухне публично, след като по-рано създаде впечатление, че не е бил наясно с мащаба на „Баба Алино“.

„През пролетта на 2025 година ДАНС поискаха информация от нас за бизнесмена Невзоров, очевидно тогава са започнали разследване“, каза кметът на Варна. Той допълни, че е разговарял и с местния директор на ДАНС, който го уведомил, че се прави разследване.

Държавата виновна, кметът спокоен

Коцев описа поведението си като доверие към националните служби. По думите му, когато един кмет разбере, че държавата работи по даден казус, той се успокоява, че институциите са се заели. По-късно обаче, според него, се оказало, че подкрепа не е имало.

„Държавата действително е била безсилна“, заключи Коцев. Той представи случая не просто като незаконно строителство, а като проява на „абсолютно корумпирана система“, която според него е позволила внедряване на чужди интереси и пълна протекция от държавата.

„Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или е имало омерта, в която те са трябвало да мълчат“, заяви още кметът. Така той насочи атаката към държавните органи, но не даде убедителен отговор защо общината не е успяла да спре навреме разрастването на комплекса.

Строителството се засилило след ареста му

Коцев заяви, че след неговия престой в ареста строителството в „Баба Алино“ рязко се е засилило. По думите му при проверката на място са били открити между 40 и 50 новостроящи се къщи.

Кметът свърза исканията за оставката му от ГЕРБ и „Възраждане“ с опит за прехвърляне на вина. „Това е превантивен инструмент от тях, за да покрият собствената си вина“, заяви той.

Според Коцев истинските причинители на сагата са от ГЕРБ, които през 2022 и 2023 година са издали удостоверенията за търпимост и са си затваряли очите. Той постави под съмнение начина, по който са издавани тези документи, тъй като по принцип те се отнасят за обекти, съществували преди 2001 година, а според него сегашните сгради са нови.

Къщите може да паднат, но не всички

Коцев коментира и възможността за събаряне на сградите. Той уточни, че ако има законосъобразно издадена търпимост, съответните къщи няма да бъдат премахнати.

В останалите случаи Общината първо ще даде предписание на собственика сам да разруши сградите. Ако това не бъде изпълнено, ще се пристъпи към запор на имущество, за да се гарантират разходите по събарянето.

Така въпросът за отговорността остава двоен - кой е позволил строителството да започне и защо то е стигнало до мащабите на незаконен комплекс, преди институциите да преминат към реални действия.

Запален ресторант и обвинения към върха на държавата

Коцев заяви още, че е бил предупреждаван по категоричен начин. „Аз бях предупреден много категорично, ресторантът на семейството ми беше запален“, каза той.

По думите му инцидентът е станал в 3:30 часа през нощта, а на камерите ясно се виждало човешко присъствие и как мястото се пали. Случаят се разследва от полицията.

Кметът на Варна обвини най-високите нива в държавата по време на предишното редовно правителство за политически чадър над обекта. В същото време отказът му да подаде оставка оставя скандала отворен - защото колкото повече Коцев обяснява кой е виновен извън Общината, толкова по-видим става въпросът какво е направила самата местна власт, след като е знаела за „Баба Алино“ поне от 2025 година.

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