Нова съдебна сага срещу Невзоров и Баба Алино

Окръжният съд във Варна наложи възбрана върху имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“. Мярката е по дело, заведено от нидерландско семейство, което настоява да възстанови парите си за имот в местността „Баба Алино“.

Купувачите са подписали предварителен договор за апартамент и впоследствие договор за довършителни работи, като общо са платили над 90 000 евро. След публикации за проблеми с разрешителните за строеж семейството твърди, че е останало без контакт с компанията и е било принудено да потърси адвокат.

Как започва сделката

Преди около година и половина семейството от Нидерландия започнало да търси имот в района на Варна. Целта била покупка на лятна вила близо до морето. Чрез брокери стигнали до проекта в местността „Баба Алино“.

„Отидох до Варна, за да разгледам. Това беше през септември 2025 година. Строителството беше в разгара си. Всичко изглеждаше отлично - зелен парк близо до гората, малки езерца, добре поддържани терени с озеленяване. Така че решихме да направим покупка“, разказва Оксана Анатолиевна.

По думите й цената била приемлива, а фактът, че България е в Европейския съюз, създал допълнително усещане за сигурност. „Цената беше разумна за нас и тъй като България е част от Европейския съюз, изглеждаше, че няма за какво да се притесняваме“, казва тя.

Договорът с „Форест Клуб Варна“

През септември миналата година семейството подписва предварителен договор с „Форест Клуб Варна“ за покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда. Цената на имота е 124 000 евро. От тази сума купувачите превеждат близо 70 000 евро. „Получихме предварителния договор, подписан от Олег Невзоров. Изглеждаше добре, имотът беше официално регистриран в кадастъра“, разказва Оксана Анатолиевна.

Семейството се доверило и на представянето на компанията. „Разбрахме, че „КУБ“ е голяма, добре известна компания от Украйна и ѝ се доверихме. За съжаление, не можахме да направим повече проверки на документите, тъй като те не са достъпни за гражданите“, казва още тя.

Втори договор за довършителни работи

През май тази година купувачите сключват и втори договор - този път с „КУБ - Кънстракшън“. Той е за довършителни строително-ремонтни работи на стойност над 30 000 евро. По него семейството плаща авансово 70%.

„Планираният срок за завършване беше в края на февруари 2026 година. В края на април тази година цялото ни семейство летя до Варна, за да видим апартамента“, разказва Оксана Анатолиевна.

По думите й тогава жилището изглеждало почти готово. „Всичко беше почти готово, като оставаха само остъкляването на балкона и монтажът на входната врата. Знаехме, че „КУБ“ предлагат и довършителни услуги, затова се срещнахме с интериорен дизайнер. Подписахме договор за довършителни работи и платихме 70% депозит“, казва тя.

Проблемът избухва след публикации

Няколко дни по-късно семейството научава от медийни публикации за проблем с разрешителните за строеж. От този момент, по думите на Оксана Анатолиевна, ситуацията започнала бързо да се влошава.

„Оттам нататък ситуацията бързо стана от лоша към по-лоша. Оказа се, че нашият търговски агент вече не е служител на „КУБ“ от края на април, а ние нямахме друго лице за контакт“, споделя тя.

Купувачите твърдят, че компанията е спряла да отговаря на обаждания и имейли. „КУБ“ спря да отговаря на обаждания и имейли, така че осъзнахме, че имаме нужда от адвокат“, казва Оксана Анатолиевна.

Възбраната като защита на иска

Наложената от Окръжния съд във Варна възбрана означава, че имоти на „Форест Клуб Варна“ са поставени под ограничение, докато спорът се разглежда. Така съдът обезпечава претенцията на семейството, което иска да си върне платените средства.

Случаят показва риска при покупка „на зелено“, особено когато купувачите са чужденци и разчитат основно на брокери, предварителни договори и информация от компанията. За нидерландското семейство проектът край Варна е започнал като мечта за дом близо до морето, но е стигнал до съдебна битка за десетки хиляди евро.

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