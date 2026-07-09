Общество

Крадци заглушават ключовете на коли. Полицията предупреди туристите по морето

Чужденци са задържани след серия от кражби край Ахелой, при които автомобилите оставали отключени без знанието на собствениците

Крадци заглушават ключовете на коли. Полицията предупреди туристите по морето
Снимка: Пиксабей
09 юли 26 | 8:12
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Иван Ангелов

Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, което заглушава сигнала на дистанционното при заключване. Така автомобилът остава отключен, без собственикът да разбере, а крадците могат да влязат без взлом и да вземат оставени пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, а полицията предупреждава туристите да не оставят нищо ценно в колите си.

Как работи схемата

„Механизмът наподобява радиостанция, но е настроен така, че да заглушава сигнала на дистанционното при заключването на автомобила“, обясни пред бТВ началникът на Районното управление в Поморие главен инспектор Златан Даскалов.

Когато шофьорът натисне дистанционното, устройството блокира сигнала и колата не се заключва. Собственикът обаче може да остане с впечатлението, че автомобилът е обезопасен, и да се отдалечи спокойно.

„Когато напуснат автомобила, тези лица отиват, влизат безпрепятствено вътре и извършват кражба на пари“, посочи главен инспектор Даскалов.

Задържани след кражба край Ахелой

През изминалата седмица в полицията са получени няколко сигнала за откраднати пари от паркирани автомобили. След съвместна работа на служители на районното управление и криминалисти са предприети действия за установяване на извършителите.

На 7 юли сутринта в момент на кражба е задържан грузински гражданин. При последвалите действия в автомобила, с който се е придвижвал, е открито устройство тип „тапа“. То е иззето като веществено доказателство.

По думите на Даскалов подобно устройство се установява за първи път при този тип престъпления в района.

Втори автомобил и още задържани

В момента на първото задържане полицаите забелязали и друг автомобил, който се оттеглял от района. Разследващите предположили, че хората в него може да са съпричастни към кражбите.

Автомобилът е установен край Равда, а втори грузински гражданин също е задържан. Двамата мъже са с постановена мярка за задържане до 72 часа от Районната прокуратура в Бургас.

В хода на разследването е установен и още един автомобил, за който е подадена информация към полицейските служители в страната. Колата е спряна на входа на Русе. Задържан е грузински гражданин, за когото е установено, че е обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол по искане на Русия. Към момента той е задържан с мярка, постановена от Окръжната прокуратура в Русе.

Пострадалите може да са повече

До момента в Районното управление в Поморие са подадени четири сигнала за кражби по този механизъм. Общата открадната сума е около 1000 евро.

От полицията обаче допускат, че пострадалите може да са повече. Причината е, че при кражба на по-малки суми част от туристите вероятно не подават сигнали.

Кражбите от автомобили остават сред най-честите престъпления по Южното Черноморие през активния летен сезон. Сигнали се подават и за посегателства от домове и квартири на туристи. Полицията предупреждава, че освен електронни устройства се използват и механични методи за отваряне на автомобили - телове, клинове и други приспособления, с които вратите се отключват, без непременно да бъде разбита ключалката.

Предупреждението към туристите

„Съветът ми е просто да не оставят пари и ценности в автомобилите. Дошли са на почивка - да си ги взимат с тях, за да не си развалят почивката“, призова главен инспектор Златан Даскалов.

От полицията съветват туристите да проверяват лично дали автомобилът е заключен, особено на паркинги край плажове, заведения и места с много хора. Най-сигурната защита остава проста - пари, документи, чанти, техника и други ценности да не се оставят в купето дори за кратко.

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Автор Иван Ангелов

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