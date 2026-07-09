Крадци заглушават ключовете на коли. Полицията предупреди туристите по морето

Чужденци са задържани при разследване на серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според полицията един от заподозрените е използвал специализирано електронно устройство, което заглушава сигнала на дистанционното при заключване. Така автомобилът остава отключен, без собственикът да разбере, а крадците могат да влязат без взлом и да вземат оставени пари и ценности. Случаите са регистрирани в района на Буните в Ахелой, а полицията предупреждава туристите да не оставят нищо ценно в колите си.

Как работи схемата

„Механизмът наподобява радиостанция, но е настроен така, че да заглушава сигнала на дистанционното при заключването на автомобила“, обясни пред бТВ началникът на Районното управление в Поморие главен инспектор Златан Даскалов.

Когато шофьорът натисне дистанционното, устройството блокира сигнала и колата не се заключва. Собственикът обаче може да остане с впечатлението, че автомобилът е обезопасен, и да се отдалечи спокойно.

„Когато напуснат автомобила, тези лица отиват, влизат безпрепятствено вътре и извършват кражба на пари“, посочи главен инспектор Даскалов.

Задържани след кражба край Ахелой

През изминалата седмица в полицията са получени няколко сигнала за откраднати пари от паркирани автомобили. След съвместна работа на служители на районното управление и криминалисти са предприети действия за установяване на извършителите.

На 7 юли сутринта в момент на кражба е задържан грузински гражданин. При последвалите действия в автомобила, с който се е придвижвал, е открито устройство тип „тапа“. То е иззето като веществено доказателство.

По думите на Даскалов подобно устройство се установява за първи път при този тип престъпления в района.

Втори автомобил и още задържани

В момента на първото задържане полицаите забелязали и друг автомобил, който се оттеглял от района. Разследващите предположили, че хората в него може да са съпричастни към кражбите.

Автомобилът е установен край Равда, а втори грузински гражданин също е задържан. Двамата мъже са с постановена мярка за задържане до 72 часа от Районната прокуратура в Бургас.

В хода на разследването е установен и още един автомобил, за който е подадена информация към полицейските служители в страната. Колата е спряна на входа на Русе. Задържан е грузински гражданин, за когото е установено, че е обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол по искане на Русия. Към момента той е задържан с мярка, постановена от Окръжната прокуратура в Русе.

Пострадалите може да са повече

До момента в Районното управление в Поморие са подадени четири сигнала за кражби по този механизъм. Общата открадната сума е около 1000 евро.

От полицията обаче допускат, че пострадалите може да са повече. Причината е, че при кражба на по-малки суми част от туристите вероятно не подават сигнали.

Кражбите от автомобили остават сред най-честите престъпления по Южното Черноморие през активния летен сезон. Сигнали се подават и за посегателства от домове и квартири на туристи. Полицията предупреждава, че освен електронни устройства се използват и механични методи за отваряне на автомобили - телове, клинове и други приспособления, с които вратите се отключват, без непременно да бъде разбита ключалката.

Предупреждението към туристите

„Съветът ми е просто да не оставят пари и ценности в автомобилите. Дошли са на почивка - да си ги взимат с тях, за да не си развалят почивката“, призова главен инспектор Златан Даскалов.

От полицията съветват туристите да проверяват лично дали автомобилът е заключен, особено на паркинги край плажове, заведения и места с много хора. Най-сигурната защита остава проста - пари, документи, чанти, техника и други ценности да не се оставят в купето дори за кратко.

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