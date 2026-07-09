Жегата се прави на кротка, но следобед пак идва рязка промяна на времето

Днешното време ще започне сравнително кротко, но само на места и само за малко. Преди обяд валежи все още ще има в югоизточните райони, докато в Западна и Централна Северна България слънцето ще се покаже доста по-уверено. Около и след обяд обаче небето пак ще започне да прави номера - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми, като има условия и за градушки.

Следобедът пак крие изненади

Северозападният вятър ще отслабне, но в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Това няма да донесе драматично застудяване, но ще направи деня по-поносим от типичните юлски жеги. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 26 градуса.

Най-неприятният сценарий е за районите, където слънцето бързо ще бъде сменено от облаци, гръмотевици и кратки, но по-рязки валежи. Градушките не са сигурни навсякъде, но условия за тях има и това е достатъчна причина чадърът и вниманието да не се оставят вкъщи.

Планините изглеждат спокойни, но не съвсем

Над планините денят ще започне по-приятно, с преобладаващо слънчево време. Около и след обяд обаче над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, така че дългите маршрути не са най-добрата идея без план за бързо прибиране.

Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 11 градуса. Високо в планината времето може да изглежда гостоприемно сутринта, но следобед ще напомни, че юлските бури идват бързо и не питат кой е стигнал до билото.

Морето ще е красиво, но с гръмотевичен характер

Над Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, така че плажният ден може да бъде прекъснат от внезапна небесна сцена. Вятърът ще бъде умерен от север-североизток.

Максималните температури по морето ще бъдат между 25 и 27 градуса. Морската вода остава приятна - 24-25 градуса, а вълнението ще бъде 1-2 бала. С други думи, морето не затваря врати, но небето ще гледа малко накриво, особено около по-активните облаци.

Петък минава по-леко, но не напълно сухо

До края на седмицата времето ще бъде предимно слънчево. В петък по Черноморието, а след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Това няма да е масов развалящ деня сценарий, но ще има райони, в които облаците ще се появят точно когато всички вече са решили, че драмата е приключила.

Слънцето ще има повече думата, но нестабилността няма да изчезне напълно. Най-разумно е плановете на открито да се правят с едно наум, особено край морето и в планинските райони след обяд.

Уикендът вдига градусите

В събота вятърът ще се ориентира от юг и ще бъде предимно слаб. Температурите ще се повишат, а в неделя максималните ще стигнат между 31 и 36 градуса. Това вече е типично юлско предупреждение - слънцето няма просто да грее, а ще натисне сериозно.

Следобед и до полунощ в неделя над планинските и североизточните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност. Ще превали и прегърми, като по-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. Там времето може да мине от летен пейзаж към гръмотевичен спектакъл доста бързо.

После идва кратко разхлаждане

През нощта срещу понеделник и в понеделник с усилване на вятъра от северозапад ще проникне относително хладен въздух. Дневните температури ще се понижат слабо, но това няма да е голямо бягство от лятото. Краткотрайни следобедни валежи ще има на места в източната половина от страната и в планините.

Във вторник и сряда времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Остава повишена вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици - през първия ден главно в Северна България и планинските райони, а през втория - в източната половина от страната и планините. Максималните температури отново ще се повишат и ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.

Лятото няма намерение да бъде скучно. Първо ще ни даде слънце, после ще подхвърли гръмотевици, накрая ще върне жегата със самочувствие. Най-важното е да не се вярва сляпо на спокойното утро - точно следобед небето ще показва истинския си характер.

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