Предстои гореща седмица, но времето ще се мръщи в тези дни

Новата седмица ще започне с типично лятно време – преобладаващо слънчево, с приятни сутрешни температури и постепенно затопляне през деня. Атмосферата ще остане сравнително спокойна, но в следобедните часове на отделни места ще се развива купеста облачност, която в някои райони ще доведе до краткотрайни валежи и гръмотевични бури, съобщават от "Метео Балканс".

Седмицата ще предложи много слънчеви часове, приятни летни температури и само временни следобедни превалявания, характерни за сезона. По-сериозна неустойчивост се очаква главно в източните райони и около планините в средата на седмицата, докато през почивните дни времето ще бъде благоприятно за туризъм, почивка и дейности на открито.

В понеделник

Времето ще бъде предимно слънчево в по-голямата част от страната. След обяд над планинските райони ще се образува купесто-дъждовна облачност и на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад.

През вторник и сряда

Неустойчивостта в атмосферата ще се увеличи. Освен над планините, валежи и гръмотевични бури ще има и в части от Източна България. На места явленията могат да бъдат по-интензивни, с временно усилване на вятъра и локално по-значителни количества валеж. В останалите райони ще се запази предимно слънчево време с временни увеличения на облачността след обяд. Температурите постепенно ще се повишават и в сряда максималните стойности ще достигат между 28° и 33°.

В четвъртък

През страната ще премине слабо изразен студен атмосферен фронт. Това ще доведе до понижение на дневните температури с около 2–3 градуса. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време, докато в източните райони ще се задържи по-динамична атмосфера с развитие на купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

В петък и събота

Времето отново ще се стабилизира. Над почти цялата страна ще преобладава слънчево време, а следобедните увеличения на облачността ще бъдат главно над планинските райони. Вероятността за валежи ще бъде значително по-малка. Температурите отново ще тръгнат нагоре и в събота максималните ще бъдат между 30° и 34°, създавайки типична лятна обстановка.

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