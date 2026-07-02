Топ синоптик каза какво ни чака до средата на юли

Синоптикът Петър Янков очерта очакваната метеорологична обстановка до средата на юли.

През следващите дни времето в България ще остане динамично, с чести превалявания, гръмотевични бури и временни усилвания на вятъра, стана ясно от прогнозата му в ефира на Bulgaria ON AIR.

От петък валежите постепенно ще отслабват, а въздушната маса над страната ще започне да се стабилизира. През почивните дни все още ще има краткотрайни превалявания, но те ще бъдат по-оскъдни и основно в планинските райони. Очакват се и повече слънчеви часове, което ще създаде добри условия за планински туризъм, особено в неделя.

Температурите по високите части на планините ще бъдат около 9-10 градуса, а на 1500 метра - между 16 и 17 градуса.

По Черноморието в събота и неделя ще духа умерен север-североизточен вятър, който ще усили вълнението на морето, особено по Южното Черноморие.

Според Янков това създава предпоставки за образуване на мъртво вълнение и опасни мъртви течения в началото на следващата седмица, поради което туристите трябва стриктно да спазват указанията на водните спасители.

Температурата на морската вода по българското крайбрежие остава висока - около 25-26 градуса. Според синоптика тя е дори по-висока от тази по Беломорието.

По гръцките острови водата е около 24-25 градуса, а по турското крайбрежие достига до 27 градуса.

През първата половина на следващата седмица дневните температури у нас ще се задържат между 28 и 32 градуса.

Валежи ще има основно във вторник и сряда, предимно в северните райони по поречието на Дунав, докато в Южна България ще се усеща най-вече временно усилване на вятъра.

От края на следващата седмица се очаква по-продължителен период на сухо и слънчево време. Максималните температури постепенно ще се повишат до 30-35 градуса, а на места могат да достигнат и 36 градуса.

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