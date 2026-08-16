Екипаж на ВВС спаси пострадалия мъж в Рила

Хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) участва днес в спасителната акция, при която мъж с контузия на крака беше спасен от труднодостъпен район край езерото Черни гьол (Черното езеро) в Централна Рила.

Екипажът на вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово се включи в спасителната операция след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и с разрешение на началника на отбраната.

Екипажът излетя в 10:23 ч. и изпълни успешно задачата като с помощта на бордната лебедка пострадалият беше изведен от труднодостъпния район при съвместни действия на военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба.

Два часа по-късно вертолетът се завърна на летище Крумово.