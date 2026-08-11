НАТО инвестира милиони във военно формирование у нас

Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи в Ямбол концепцията на Министерството на отбраната за изграждането на военно формирование „Кабиле“. Планираната инвестиция е на стойност около 200 млн. евро, осигурени по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Министър Стоянов проведе среща с областния управител на Ямбол Георги Чалъков, кмета на Община Ямбол Валентин Ревански и кмета на Община Тунджа Станчо Ставрев. „Това е проект, който се подготвя от няколко години и е одобрен от Народното събрание през януари тази година. На този етап предстои да започне проектирането. То ще даде възможност най-късно до една година да имаме много по-конкретна информация за параметрите на проекта“, заяви министър Стоянов. Той подчерта, че е важно кметовете и местната общност да бъдат информирани още в началото, а не когато решенията вече са взети. Ще поддържаме постоянен диалог с двете общини и с хората в региона“, посочи министърът. По думите му е необходимо страховете да бъдат разсеяни с факти и информация.

Министърът на отбраната коментира и ситуацията на авиобаза „Безмер“, където са разположени два самолета-цистерни на САЩ.

„Обстановката на летище „Безмер“ е спокойна. Няма нарушения или инциденти, а полети се извършват в рамките на тренировъчната дейност в северна и северозападна посока. Няма място за притеснение сред хората в района“, заяви министърът.