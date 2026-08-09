Випуск "Априлски-2026" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" получи своите първи офицерски пагони

„Историята на Българската армия се пише не само с големите победи и изпитания, а и с всеки новопроизведен офицер, който посвещава знанията, способностите и себе си в служба на Родината“, заяви заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова на церемонията по присвояване на първо офицерско звание от курсантите от випуск „Априлски-2026“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ). Ритуалът, в който участваха президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, е и кулминацията на тържествата по повод 147-ата годишнина на Военноморските сили.

Заместник-министър Граматикова-Иванова подчерта, че днес повече от всякога България се нуждае от силни въоръжени сили, устойчиви държавни институции и общество, което разбира, че сигурността е споделена отговорност. „Нашето място е редом с нашите съюзници, защото в съвременната среда за сигурност нито една държава не може успешно да защитава сама своите интереси, своя суверенитет и своите граждани. Все по-ясно се вижда и значението на свободата на корабоплаването и защитата на стратегическите морски комуникации.“ отбеляза още тя.

Своите първи офицерски пагони получиха 35 випускници, които ще поемат професионалния си път в редовете на Военноморските сили, Българската армия и други структури на националната сигурност. Церемонията символизира успешното завършване на тяхното обучение, поемането на високата отговорност за служба в полза на Република България и е неизменна част от традициите на ВВМУ като олицетворява приемствеността между поколенията български военноморски офицери.

Първенец на випуска е Виктор Ценов от специализация „Корабни машини и механизми за ВМС“. Специализациите, в които се дипломират курсантите са: „Корабоводене за ВМС“, „Военноморски комуникационни радиотехнически системи“, „Корабни машини и механизми за ВМС“, „Кибероперации“, „Мехатроника“.