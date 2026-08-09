Битката с огъня край Бобошево продължава, жегата може да усложни всичко

Пожарът край бобошевското село Висока могила продължава да гори, след като пламъците обхванаха около 300 декара широколистна гора. Огънят все още не е напълно локализиран, а силният и променлив вятър през последното денонощие го е насочвал към съседното село Сопово.

Към момента няма непосредствена опасност за населението и домовете, но пожарникарите предупреждават, че покачването на температурите може отново да усложни обстановката. На място дежурят екипи, а тежка техника подготвя просека, която трябва да спре разпространението на пожара.

Всичко започнало от горяща къща

Сигналът е подаден на 8 август около 11:30 ч. за горяща къща във Висока могила. Първоначално на място са изпратени три пожарни екипа.

При пристигането им вече са горели къщата и три стопански постройки, а пламъците са навлезли и в близката гора. Пожарникарите са започнали едновременно гасене и защита на съседните жилищни сгради, след което са изпратени допълнителни сили.

"Вятърът беше изключително силен и много променлив", заяви директорът на РСПБЗН-Кюстендил Светослав Георгиев.

Тежка техника прави просека

Два пожарни автомобила остават във Висока могила, а още един е разположен в Сопово. Повикана е и тежка техника, с която ще бъде направена просека между два големи горски масива, за да бъде пресечен пътят на пламъците.

"Ще положим всички усилия, за да загасим днес пожара. Няма опасност за населението и за имотите на гражданите", увери Георгиев.

Около 300 декара гора са засегнати

По първоначални данни на Югозападното държавно предприятие огънят е преминал през около 300 декара широколистна гора, като пожарът е предимно низов.

Инж. Петко Ангелов от предприятието заяви, че основната задача е пожарът да бъде задържан в сегашния му периметър и да бъдат потушени оставащите активни огнища.