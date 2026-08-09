Важен ден за църквата! На 9 август се спазват сериозни забрани

На 9 август православната църква почита паметта на свети апостол Матия - ученик на Исус Христос, избран да заеме мястото на Юда Искариотски сред дванадесетте апостоли. В народните вярвания денят се свързва с началото на постепенния преход от лятото към есента и със специално внимание към природните знаци. Празникът е познат още като Матвей Дъждовен и Матвей Змиеносец. С него са свързани редица обичаи, предупреждения и забрани.

Защо го наричат Матвей Змиеносец

Според старите поверия около 9 август змиите ставали особено неспокойни и агресивни. Вярвало се дори, че могат да стигнат до пасищата и да изпият млякото на кравите. Оттук идва и едно от най-сериозните предупреждения за деня - да не се ходи в гората и на места, където има опасност от среща със змии.

Другото народно название - Матвей Дъждовен, е свързано със схващането, че приблизително от този момент времето започва постепенно да се променя и да напомня за приближаващата есен.

Какво е добре да се направи

Денят се смята за подходящ за домакинска работа и подготовка на хранителни запаси за по-студените месеци. По традиция по това време се сушат и замразяват зеленчуци за зимата. Вярва се още, че 9 август може да бъде благоприятен за търговия и сключване на сделки, стига човек да действа спокойно и премерено.

Църковната традиция поставя акцента върху духовната чистота, въздържанието и доброто отношение към другите. Препоръчва се човек да се пази от гняв, завист, клюки, осъждане, отказ от помощ и отчаяние.

Продължава и Успенският пост, който приключва на 15 август. Постещите се въздържат от месо, млечни продукти, яйца и алкохол.

Какво не бива да се прави на 9 август

Народните поверия съветват да не се ходи в гората, защото се вярва, че змиите са особено агресивни и опасни.

Не е добре да се събират билки и да се пият отвари от тях. Старото поверие гласи, че на този ден растенията могат да бъдат опасни.

Не бива човек да се хвали със своите успехи или придобивки, защото според вярванията така късметът може да се отвърне от него.

Особено важно е да се избягват кавгите с близки хора. Смятало се, че конфликт, започнал на този ден, може да се проточи дълго.

Народната традиция съветва и да не се носи черно, за да не бъдат привлечени болести или неприятности в дома.

Съществува и поверие, че всичко ново, започнато на 9 август, може да срещне сериозни препятствия. Затова денят се свързва повече със спокойствие, молитва и вътрешно пречистване.

Времето показва какво идва

Особено внимание се обръща на времето, защото според народните знаци то може да подскаже какви ще бъдат есента и зимата.

Студен вятър сутрин се приема като предупреждение за сурова зима.

Слънчевият и ясен 9 август вещае дълга и суха есен и сравнително мека зима.

Ако сутринта няма роса, се очаква скорошен дъжд. Обилната роса, напротив, се смята за знак, че горещото време ще се задържи.

А ако дъждът започне още сутринта, народното поверие гласи, че времето скоро ще започне да захлажда.

Така 9 август съчетава църковната памет за апостол Матия със старите народни представи за природата, наближаващата есен и необходимостта човек да бъде по-внимателен както в постъпките, така и в думите си.