Хавайската икона ще бъде посрещната във Видин и Монтана

Чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната във Видин и Монтана. Това съобщи протосингелът на Видинската митрополия архимандрит Йоаким.

Той обясни, че с благословението на българския патриарх Даниил иконата вече се намира в България. До 5 август тя ще остане в София, след което ще бъде пренесена в Неврокопската и Ловчанската епархия, преди да пристигне в Северозападна България.

На 9 август от 17:00 часа чудотворният образ ще бъде тържествено посрещнат на площада пред храм „Свети Дух“ в Монтана. Тъй като сме в Богородичния пост, ще бъде отслужена вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица, а вярващите ще могат да се поклонят пред иконата. На следващия ден ще бъде отслужена света литургия, уточни протосингелът.

Във Видин иконата ще бъде тържествено посрещната на 10 август в 17:00 часа на кръстовището на улиците „Цар Александър II“ и „Княз Александър Батенберг“. С литийно шествие духовници и миряни ще я съпроводят до катедралния храм „Св. великомъченик Димитър Солунски“, където ще бъде отслужено вечерно богослужение с молебен канон на Пресвета Богородица. На 11 август от 9:00 часа ще бъде отслужена света литургия. Чудотворният образ ще остане за поклонение в храма до 14:00 часа, след което ще отпътува за Враца.

Архимандрит Йоаким разказа, че чудотворният образ, известен като Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица, произхожда от Хавай, откъдето идва и нейното наименование. По думите му тя представлява хартиено копие на икона, подарено на свещеник Нектарий от неговия духовен наставник за именния му ден. През 2007 година иконата започва обилно да мироточи и оттогава е почитана от православните християни като чудотворна.

"Голяма благодат за епархията и за всички нас е тази икона да дойде тук, за да могат всички, които желаят, да се докоснат до нея и да измолят молитвеното застъпничество и покровителство на Пресвета Богородица", каза още архимандрит Йоаким.

По време на посещението на чудотворния образ във Видин и Монтана на вярващите ще бъдат раздадени икони с образа на Хавайската мироточива Пресвета Богородица. След като иконата пристигна в България на 31 юли, хиляди вярващи се стекоха в митрополитския храм „Св. Неделя“ в София, за да се поклонят пред светинята.

По време на патриаршеската света литургия българският патриарх Даниил призова вярващите да укрепват вярата си и да търсят Божията благодат чрез покаяние, молитва и следване на примера на Пресвета Богородица.

Заради обилното мироточене иконата бе временно прибрана, за да бъде подсушена, след което отново бе изложена за поклонение. Мирото се събира и се раздава на миряните върху памучни тампони.