Хавайската икона остава още ден в София. Невиждани опашки

Поради засилен интерес и желание на вярващите чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм „Св. Неделя” в столицата и днес, съобщиха от Софийската света митрополия.

През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи до ул. „Позитано”. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата.

През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславка.