Започва Богородичният пост – какво трябва и какво не бива да правите

На 1 август Православната църква отбелязва Изнасяне (Произхождение) на Честния Кръст Господен – празник, който поставя началото и на Богородичния пост, продължаващ до 14 август включително. Той подготвя вярващите за един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, чествано на 15 август.

Защо се изнася Светият кръст?

Празникът води началото си от Константинопол. Според църковната традиция през най-горещите августовски дни, когато зачестявали болестите и епидемиите, частица от Честния Кръст била изнасяна от царската съкровищница и поставяна в храма „Света София“.

След това светинята била носена в литийни шествия из града за благословение, освещаване и молитва за здраве и защита. Кръстът оставал изложен за поклонение до празника Успение Богородично.

Освещават се вода, босилек и първият мед

На 1 август във всички православни храмове се извършва тържествен водосвет. По традиция свещениците използват пресен босилек, който символизира чистота, здраве и Божията благословия.

По стар обичай в църквите се освещават още букети от лечебни билки, макови цветове и първият мед от новата реколта. След това букетите се пазят в дома през цялата година като символ на закрила и благополучие.

Смята се още, че всеки член на семейството трябва да опита по една лъжица от осветения мед, защото той носи здраве, щастие и берекет.

Какво не се прави на 1 август?

Според традицията денят трябва да премине в молитва, спокойствие и духовно пречистване, а не в тежък физически труд.

Изключение се прави единствено за пчеларите, които именно на този ден могат да събират първия мед от новата реколта.

Започва Богородичният пост

От днес до 14 август православните християни спазват Богородичния пост. През този период се въздържат от месо, млечни продукти и яйца, като единственото изключение е 6 август – Преображение Господне, когато църквата разрешава консумацията на риба.