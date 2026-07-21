Почитаме Йезекиил, вдъхновил култова реплика от "Криминале"

На 21 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Йезекиил – един от четиримата велики старозаветни пророци, чиито думи и пророчества заемат важно място както в юдейската, така и в християнската традиция.

Йезекиил произхождал от свещенически еврейски род и отлично познавал Закона и богослужението. Той преживял превземането на Йерусалим и Юдея от вавилонския цар Навуходоносор, който в началото на VI век пр. Хр. отвел в плен голяма част от еврейския народ.

В петата година от Вавилонския плен Йезекиил получил Божието призвание да стане пророк и да проповядва сред своите сънародници в изгнание. В продължение на около 20 години той призовавал народа към покаяние, като обяснявал, че страданията им са следствие от отстъплението им от Бога.

Неговите думи и днес звучат силно:

„Отхвърлете от себе си всичките си грехове... направете си ново сърце и нов дух... Аз не искам смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив.“

Най-известното пророчество на Йезекиил е видението за полето, покрито със сухи човешки кости. По Божия заповед той пророкувал над тях и те постепенно се съединили, покрили се с плът и оживели, когато Божият Дух влязъл в тях.

Това видение се приема като пророчество за всеобщото възкресение на мъртвите и за победата на живота над смъртта. Затова откъси от книгата на пророк Йезекиил се четат по време на богослуженията в навечерието на Възкресение Христово.

Заради своето пламенно слово за покаянието, вярата и надеждата в Божието спасение свети пророк Йезекиил е сред най-почитаните старозаветни личности в християнската църква.

Любопитен факт е, че името на пророк Йезекиил става известно и на милиони киномани благодарение на филма „Криминале“ (Pulp Fiction). Героят на Самюъл Л. Джаксън – Джулс Уинфийлд – често цитира т.нар. „Йезекиил 25:17“ преди да раздаде правосъдие. Макар репликата да е вдъхновена от библейския стих, голяма част от текста е художествена интерпретация, създадена специално за филма, а не дословен цитат от Свещеното писание.