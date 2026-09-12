На 6 септември Архангел Михаил пази от беда. Две неща не се правят
Народните поверия забраняват миенето на косата и печенето на хляб, а денят се смята за силен за помирение
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Народните поверия забраняват миенето на косата и печенето на хляб, а денят се смята за силен за помирение
Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
Находката е открита под паркинг в археологическия обект Градът на Давид
Пророкът е един от най-силните мъже на Бога
Силата на Боговдъхновените думи според Библията
Чудеса в центъра на конфликти
Десетилетия духовността беше в будна кома
Не вдигайте шумни партита
Рубио, Ди Ванс, Хегсет бяха там
Две водещи системи анализират древната легенда и стигат до различни изводи за нейния произход
Молете се по всяко време и за всичко, както призовава Библията
Драматична поредица от събития, водещи до „крайните времена“
Макар и грешен, Бог го обичаше и бе Негов довереник
Изявление от иранските въоръжени сили
Така се ражда празникът Пурим
Докато Израил стои на прага на Обетованата земя, двама съгледвачи са изпратени от Исус Навин в укрепения град Ерихон. Те намират убежище в дома на Раа...
Нерада съдба ги сближава, но има хепиенд
От 9 февруари казваме "чао" на зимата
Това каза в шуменския храм "Св. Три Светители" отец Иван
Даровете им са код, който само посветените могат да разчетат