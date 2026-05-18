Тръмп събра хиляди на молитва и им каза най-важното

Висши представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, републикански законодатели и влиятелни християнски лидери се събраха в неделя в Националния мол във Вашингтон за мащабен молитвен митинг, посветен на предстоящата 250-годишнина на САЩ.

Събитието, озаглавено „Преосвещаване 250: Национален юбилей на молитвата, възхвалата и благодарността“, привлече хиляди хора за музика, речи и молитви, насочени към утвърждаването на Съединените щати като „Една нация под Бог“.

Президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, директорът на националното разузнаване Тълси Габард и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън се обърнаха към присъстващите, заедно с множество други политически и религиозни фигури.

В предварително записано послание Тръмп прочете откъс от Втора книга Летописи 7, цитирайки известния библейски стих, който призовава хората „да се смирят“ и да потърсят Бог.

„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, се смирят и се помолят, и потърсят лицето Ми, и се отвърнат от нечестивите си пътища, тогава ще чуя от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им“, заяви Тръмп.

Джей Ди Ванс определи Съединените щати като „нация на молитвата“, заявявайки, че вярата е оформила страната още преди нейното създаване.

„В моменти на страдание и в моменти на триумф милиони американци продължават да се обръщат към молитвата и към вярата си в Бог“, каза Ванс.

Марко Рубио също свърза идентичността на Америка с християнството.

„Още от самото начало ние носим убеждението, че страната ни представлява нещо ново за света“, каза Рубио. „Но душата на нашата нация винаги е била вкоренена в древната вяра.“

Тълси Габард призова американците да се смирят пред Бог, като заяви, че бащите-основатели на страната са „коленичили“ и са „поискали Божията милост“, преди да обявят независимостта на САЩ.

