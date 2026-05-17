Безхаберие: Министър взриви ефира с истината за потопа на "Хемус"

Абсолютно безхаберие и брутално потъпкване на строителните норми са изправили пред косъм от смъртта десетки шофьори по автомагистрала „Хемус“. Потопената под метри вода отсечка след проливния дъжд е резултат от изключително лошо техническо решение и в момента представлява реална опасност за живота на хората. Това обяви в сензационно интервю за bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

По думите на регионалния шеф проблемният участък е част от фаталния първи лот на аутобана. Строителството му е започнато още през далечната 2018 г. и след куп отлагания беше завършено едва в края на 2025 г. Вместо гордост за пътната ни мрежа обаче, обектът се превърна в поредния паметник на корупцията и нехайното проектиране.

Търсят виновниците за водния ад

Държавата започва масирани проверки за установяване на конкретните лица, допуснали изграждането на опасния басейн върху магистралата. Според министър Шишков причините за наводнението може да са две - или самият проект е бил фатално сгрешен, или строителната фирма е допуснала престъпно отклонение от чертежите.

Разследването ще удари по цялата верига:

Ако проектът е бил сгрешен на хартия , цялата отговорност и тежки санкции ще паднат върху проектанта и фирмата за строителен надзор.

Ако строителят се е отклонил самоволно от проекта, вината ще бъде споделена солидарно между фирмата изпълнител и същия този надзор, симулирал контрол.

Регионалният министър беше категоричен, че пощада няма да има и виновните ще понесат най-сурови наказания, тъй като тук става въпрос за застрашаване на човешки животи по най-безотговорен начин.

Схема за милиони под прикритието на закона

Скандалът около „Хемус“ придоби още по-страховити размери, след като Иван Шишков разкри и финансовата задкулисна игра около обектите. Той подложи на съкрушителна критика приетата в края на 2025 г. методика за индексация на строителните договори.

Министърът хвърли бомбата с разкритието, че наредбата е била скроена така, че да позволява индексиране и допълнително наливане на пари дори върху вече изплатени в миналото аванси към строителни фирми. Това е класически, завоалиран законов път за безогледно източване на парите на българските данъкоплатци, отсече гневно Шишков и обеща пълна ревизия на сключените договори.

