Безхаберие: Министър взриви ефира с истината за потопа на "Хемус"
Скандално техническо решение превърна новия асфалт в смъртоносен капан
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Скандално техническо решение превърна новия асфалт в смъртоносен капан
От 12 ч. до 14 ч. движението ще е само в активната лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"
София. Камион изгоря на магистрала "Хемус" в посока към Ботевград при тунел „Витиня" и блокира движението в този участък. Камионът е влекач с цистерн...
Догодина започва ремонтът на старите участъци на "Тракия"
След 20-километрова гонка полицаи успяват да я озаптят
Ботевград. Автомагистрала „Хемус" близо до Ботевград е затворена в следствие на свалчище, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура". Инцидентът е стан...