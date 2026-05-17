Румен Радев отива в Берлин за ключова среща с Мерц

Премиерът Румен Радев заминава за Берлин в понеделник за първата си официална визита в чужбина като премиер - ход, който още отсега се разглежда като ясен политически сигнал за курса на новото българско управление към водещите европейски сили. Това съобщават от пресслужбата на кабинета.

В германската столица Радев ще бъде приет от канцлера Фридрих Мерц, а разговорите между двамата ще бъдат следени внимателно както в София, така и в Брюксел.

Посещението започва с официална церемония по посрещането с военни почести в канцлерството, след което Румен Радев и Фридрих Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Очаква се срещата да постави акцент върху европейската сигурност, икономическото партньорство, инвестициите и координацията в рамките на ЕС и НАТО.

След това ще се проведе пленарна среща между двете делегации. В българската делегация участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и външният министър Велислава Петрова. Очаква се сред основните теми да бъдат икономическото сътрудничество, индустриалните инвестиции, енергийната сигурност и военнополитическата обстановка в Европа.

Фактът, че Германия е първата държава, която Румен Радев посещава като министър-председател, се приема като демонстрация на желанието на София да засили връзките си с най-голямата икономика в Европа. Берлин остава един от ключовите търговски партньори на България и водещ инвеститор у нас, а германските компании имат сериозно присъствие в индустрията, автомобилния сектор и високите технологии.

В правителствените среди визитата се определя и като опит за нов политически импулс в отношенията между София и Берлин в момент, когато Европа е изправена пред напрежение около сигурността, икономическия растеж и енергийната трансформация. Очакванията са срещата между Радев и Мерц да очертае нови възможности за стратегическо партньорство и по-тясно сътрудничество между двете държави.

