Назначиха още 6 заместник-министри

Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови министри в три министерства, съобщават от пресслужбата на кабинета.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри - Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.

