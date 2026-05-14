Назначиха още 6 заместник-министри

Със заповед на премиера Румен Радев са назначени шестима нови министри в три министерства, съобщават от пресслужбата на кабинета.
В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.
В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри - Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.
Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.
