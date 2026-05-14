Взимат ключови мерки срещу скока на цените

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и група народни представители от ПГ на „Прогресивна България“ (ПБ), който се отнася до необоснованото увеличение на цените.

Председателят на ресорната комисия Константин Проданов представи доклада на 12 май в пленарна зала, а вносителят Явор Гечев представи законопроекта в неговата цялост, като посочи, че е обусловен от необходимостта от осигуряване на продължаваща, последователна и ефективна защита на потребителите срещу необосновано увеличение на цените в периода след въвеждането на еврото в Република България, както и от необходимостта от създаване на устойчиви механизми за прозрачност, контрол и обществено доверие в условията на динамична икономическа среда.

Законодателната инициатива следва да се разглежда и като логично продължение, надграждане и систематизиране на вече въведените механизми в Закона за въвеждане на еврото в Република България.



Вносителят отбеляза, че практиката в редица държави членки на Европейския съюз (ЕС), преминали през процес на смяна на националната валута с еврото, показва, че чувствителността на пазара и обществените опасения относно цените не приключват с формалното въвеждане на новата валута или с изтичането на периода на двойно обръщение. По думите му именно в месеците след приключване на първоначалния преходен период често се наблюдават вторични ценови ефекти, включително опити за необосновано увеличение на цените, основани на пазарна инерция. очаквания, информационна асиметрия или затруднена потребителска ориентация, предаде БГНЕС.

В законопроекта се подчертава, че сравнителният европейски опит, включително практиките на Хърватия, Словакия, Словения, Литва и Латвия, сочи, че поддържането на механизми за наблюдение и контрол върху ценовите процеси за определен период след въвеждането на еврото има съществено значение за ограничаване на инфлационния натиск, стабилизиране на потребителските очаквания и запазване на общественото доверие, едновременно с това в редица случаи преждевременното отпадане на контролните механизми е довело до последващи ценови сътресения и обществено напрежение.

