Костадинов избухна: Станахме бананова република!

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов използва ирония и сарказъм в разгорещения спор за цените на храните у нас. В публикация във Фейсбук той коментира поскъпването на основни продукти и направи остър паралел между началото на прехода и днешната икономическа реалност.

„Най-сетне България сбъдна мечтата на поколения борци за демокрация и стана бананова република - бананите са четири пъти по-евтини от доматите!“, написа Костадинов.

С типичен саркастичен тон той върна лентата към началото на 90-те години и символиката на бананите като знак за „западния живот“, към който България тогава се стремеше.

„Помня как преди 36 години българският народ поиска да има целогодишно и във всички магазини банани. Поиска го и го получи“, добави лидерът на "Възраждане".

Коментарът му идва на фона на продължаващите обществени спорове за инфлацията, високите цени в магазините и все по-силното напрежение около покупателната способност на българите. Именно плодовете и зеленчуците остават сред най-коментираните стоки в потребителските дискусии през последните месеци, а цените им редовно се превръщат и в политическа тема.

