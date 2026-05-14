Новите мерки срещу скъпотията получават сериозна подкрепа

Все по-силна подкрепа получават мерките на държавата срещу необоснованото поскъпване на храните и нелоялните търговски практики. Представители на бизнеса и експерти определиха действията на кабинета като важна крачка към повече ред и прозрачност на пазара. Според тях проблемът с огромните разлики между цените на производителите и тези в магазините от години е оставен без реално решение.

„Действията на държавата в защита на потребителя е стъпка в правилната посоката. Дори санкциите, които се предвиждат, са твърде малки“, заяви пред Нова телевизия Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. По думите му новите реформи имат за цел най-после да внесат ред във веригата на доставки.

Караколев подчерта, че в момента съществува сериозна асиметрия в ценообразуването между производителите и търговските обекти. Според него именно там трябва да бъде насочен основният удар на държавата, за да се гарантира по-справедлив пазар както за производителите, така и за крайните потребители.

Подкрепа за действията на държавата изрази и бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Той определи мерките като „начален сигнал за един дълъг мач“ и подчерта, че те могат да дадат резултат, ако бъдат комбинирани с допълнителни политики като антикорупционно законодателство и стабилна бюджетна рамка.

„През последните няколко години има проблем с нормалното функциониране на пазара, но този въпрос не е бил разглеждан в детайли“, коментира Маргаритов. Според него сега е необходимо да се даде време на мерките да покажат своя ефект, а и самият психологически сигнал към пазара е важен ход.

Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев също защити необходимостта от промени. По думите му част от законопроектите целят да ограничат зависимостта на производителите от големите търговски вериги.

„Производителите у нас са роби на търговските вериги, които имат господстващо положение на пазара. Производителите са принудени да продават на веригите на цени на себестойност и под себестойност“, заяви Велев.

Има обаче и критични мнения. Икономистът Никола Янков предупреди, че част от мерките могат да увеличат административната тежест върху бизнеса и да създадат риск от субективни решения. Според него пазарът се регулира най-вече чрез конкуренция и контрол върху бюджетния дефицит.

